A Locarno arriva la Rotonda by la Mobiliare: oltre il grande cinema, musica e intrattenimento per tutti

Bloccate i vostri calendari dal 31 luglio al 17 agosto, ogni giorno a partire dalle 18:00: sta arrivando la Rotonda by La Mobiliare, ed è pronta, anche quest’anno, ad accendere le serate della città svizzera dopo le giornate passate a godersi il programma del Locarno Film Festival.

O, per meglio dire: le danze sul grande schermo si apriranno il 4 agosto, con una proiezione speciale di E.T. di Steven Spielberg. La selezione ufficiale arriverà poi a partire dal 7 agosto e fino al 17 dello stesso mese: in concorso titoli come Sulla terra leggeri di Sara Fgaier, Bogancloch di Ben Rivers, La Mort viendra di Christoph Hochhäusler e Mond di Kurdwin Ayub tra gli altri. La festa alla Rotonda by la Mobiliare, invece, arriva ad aprire le danze: dentro e fuor di metafora, visto che la musica (e la possibilità di scatenarsi in pista) rivestiranno un ruolo importante nel cartellone della sua programmazione.

Concepita dal Locarno Film Festival insieme alla Mobiliare, la Rotonda vuole essere infatti un evento unico, ma anche uno spazio di dialogo che permetta di sperimentare l’emozione di concerti live e performance, tutti a ingresso gratuito, e di avvicinarsi all’arte, in un luogo più green e accessibile.

La line-up musicale non lascia, in questo senso, spazio ad alcun dubbio. Si partirà venerdì 31 luglio con gli Eiffel 65, leggende della dance italiana anni ’90. Ad aprire la giornata l’unplugged di Luis Landrini. Il 10 agosto salirà invece sul palco l’italiano Ermal Meta, con un live per ripercorrere i suoi successi fino all’ultimo album, Buona fortuna. Appena annunciato per lo stesso giorno l’act dello svizzero Nemo, vincitore dell’Eurovision Song Contest 2024, che porterà sul palco della Rotonda la sua The Code, brano che parla del suo percorso verso l’accettazione di un’identità di genere non binaria.

I nuovi nomi annunciati continuano: le ultime novità dalla Rotonda sono infatti che anche Sebalter, The Vad Vuc, Make Plain, Ele A, e DJ come Tanja La Croix e Giorgio Prezioso arricchiranno il programma delle notti ticinesi. Insomma, tra stili e influenze diverse, il meltin’ pot alla Rotonda by la Mobiliare è assicurato. Basti pensare che in line-up figurano anche DJ Damante, Gianluca Grignani, Le Vibrazioni, Jay-K e i Golden Vultures.

Appuntamento speciale il 1° agosto, quando la Rotonda ospiterà un evento benefico di raccolta fondi a favore delle popolazioni della Vallemaggia colpite dalle violente tempeste di inizio luglio. Per l’occasione si esibirà un fitto parterre di artisti: si comincia con Davide Van De Sfroos, che porterà un live acustico di chitarra e voce. A condividere il palco con lui in questa giornata speciale saranno Elias Bertini & Camila Koller, Julie Meletta, Luis Landrini, Eleonor, Matilde, Black Horse, DimeBlend e Karin Cerini. Tutti i proventi raccolti attraverso i contributi del pubblico con i codici QR distribuiti durante l’evento saranno devoluti al fondo Bavona e Lavizzara e una parte del ricavato derivante dalla vendita di bevande sarà destinato alla raccolta fondi. Durante tutta la durata del Locarno Film Festival sarà inoltre possibile donare in beneficenza il deposito su cauzione dei bicchieri in alcune postazioni designate.

Infine, per il secondo anno consecutivo torna anche il Club, spazio underground aperto tutte le sere fino a notte fonda, in cui poter ballare sulle note dei DJ set anche dopo l’orario di chiusura della Rotonda.

Ma si continua anche giù dal palco, grazie a una ricca offerta food che proporrà sia piatti locali che cucine dal mondo. Però, lo sappiamo: non di solo pane vive l’uomo, e infatti ecco che alla Rotonda by la Mobiliare arrivano installazioni artistiche a cielo aperto e spettacoli di vario tipo, pensati anche per i più piccoli. Da menzionare poi l’installazione artistica di Yann Gross.

Raphaël Brunschwig, Managing Director del Locarno Film Festival, ha dichiarato: «Nel corso degli anni, la Rotonda è diventata una parte integrante dell’esperienza festivaliera: un luogo che riunisce abituali frequentatori della manifestazione e nuovi spettatori, offrendo loro un’occasione per stare insieme nel cuore dell’evento principale. Insieme al nostro main partner la Mobiliare, siamo orgogliosi di offrire un’esperienza di cui tutti potranno godere. La Rotonda rappresenta anche l’impegno del Festival verso la sostenibilità e l’inclusività, due dei nostri valori fondamentali. La Rotonda è il luogo in cui tutti possono ritrovarsi per vivere nuove emozioni nel cuore della vibrante offerta culturale del Festival».

Consulta il programma completo della Rotonda by la Mobiliare qui.