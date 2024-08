‘Vultures 2’: è tempo di annullare l’iscrizione al disastro di Kanye

A febbraio, Ye (precedentemente Kanye West) ha scioccato l’industria musicale quando Vultures I, il primo disco di una trilogia pianificata con Ty Dolla $ign, ha debuttato al primo posto nelle classifiche Billboard. Solo un anno fa, il suo antisemitismo esplicito e la sua adorazione per i suprematisti bianchi avevano provocato un esodo tra i suoi sostenitori. Poi, con Vultures I, si è unito a una schiera degli uomini “cancellati” che stanno ristabilendo legami con la società perbene. Alcuni critici, feriti dalle sue incessanti provocazioni anti-Black, hanno ammesso a malincuore che Vultures è stato prodotto in modo impressionante. «I ragazzi amano Kanye», ha dichiarato un account di Complex sulla piattaforma X.

Vultures I ha beneficiato di un debutto avvenuto durante il periodo di stasi annuale dell’industria musicale post-natalizia – ha raggiunto la vetta con un numero incredibilmente basso di copie – ma anche di una certa inspiegabile benevolenza che ha portato per esempio le ginnaste olimpiche americane vincitrici dell’oro a citare il suo memorabile discorso di accettazione del Grammy nel 2005. Non importano le magliette “White Lives Matter”, le svariate cause legali intorno alla sua Donda Academy, la causa per molestie sessuali e le innumerevoli accuse di crimini finanziari contro i suoi dipendenti. Gran parte del pubblico crede che Ye non abbia fatto nulla di sbagliato. Certo, si è concesso commenti e comportamenti opinabili. Ma non è R. Kelly. Non ha fatto fisicamente del male a nessuno… giusto?

Per i vecchi fan che ricordano di aver visto il nome di Kanye West nei crediti dell’album del rapper Grav del 1996 Down to Earth, l’evoluzione del musicista nato ad Atlanta e cresciuto a Chicago – da talentuoso beatmaker ai tempi di The Blueprint di Jay-Z a wunderkind nel 2004 con The College Dropout, poi a visionario nel 2010 con My Beautiful Dark Twisted Fantasy e fino a ora – deve sembrare almeno scoraggiante.

Ma concediamo questo a Ye: l’uomo sa ancora “infilarsi nella ruota dello Zeitgeist”. Le sue svolte repentine sembrano appropriate per un’era in cui il rap mainstream è progettato per i capricci della manosfera. Ci sono chiacchiere fittissime sul potere del pene e sull’accumulo della fama e della ricchezza. Le ammissioni di dolore, siano esse spirituali o romantiche, sono intese principalmente per la salvezza maschile, non come estensioni di empatia verso gli altri. Alla fine di Hoodrat, Malik Yusef istruisce il pubblico a diventare leccapiedi volenterosi. «Quello che dice Kanye sono, fondamentalmente, affermazioni per persone di successo», ci dice. «Non c’è dubbio che abbia dei fottuti problemi mentali. La maggior parte dei leader ne ha».

Purtroppo, Vultures 2 sembra una seconda porzione di un pasto non troppo gradevole. Ha meno campionamenti accattivanti rispetto al primo volume, il che è positivo dato che l’utilizzo di I Feel Love di Donna Summer nella traccia cancellata di Vultures I Good (Don’t Die) è finita in causa. Field Trip, che ha la vivacità di un film d’azione di livello medio su Netflix, utilizza gli arpeggi di pianoforte di Machine Gun dei Portishead. Sky City vede Ty Dolla $ign armonizzare il ritornello del classico soul incandescente del 1970 dei Five Stairsteps O-o-h Child. La copertina di Vultures II mostra Ty che tiene in mano una foto incorniciata del fratello Big TC, che attualmente sta scontando una condanna a vita per omicidio (e che si è dichiarato innocente). Alla fine dell’album, lo stesso Big TC armonizza su My Soul e racconta di mantenere la sua fede musulmana nonostante la prigionia. «Dio ha un piano».

Vista la copertina, sembra che Vultures 2 debba essere il momento di Ty per affermarsi nell’impresa-Ye. Ma rimane un socio minore. Le sue intenzioni non sembrano così impattanti come quelle di Ye o di ospiti come Young Thug.

Ma non importa: questa è un’operazione di Ye, dalla costruzione demo di Vultures 2 alle pseudo innovazioni, come quando la voce di Future è sequenziata per ripetere Cook up the yay, make it jump out the gym sei volte su Dead. E le sue ossessioni sono fiaccamente familiari. Rappa “fuck Adidas” su My Soul, e paragona il suo marchio YZY alla liberazione dal “raccogliere cotone” su Sky City. Si perde in Husbands, un’altra supplica all’ex moglie Kim Kardashian. «L’unica cosa di cui hai veramente bisogno è un marito/L’unico pensiero di cui hai bisogno è, “Mi fido di lui”», canta. 530 lo trova rappare, malinconicamente, «È il momento del gioco, in effetti è il momento di Ye/L’anno passato è stato un periodo strano/Visite su FaceTime/E chi romperà il cuore di chi per primo, rompe sempre il mio». Generosamente invita le figlie North e Chicago West a giocare in studio su Bomb. Quella traccia è seguita immediatamente da River, che inizia con Thug che armonizza, «Grande troia, so chi paga per questo».

In passato, le delusioni di grandezza di Ye e la misoginia acida grattavano verità più profonde sul sesso e sulla spiritualità, e su come lottiamo per centrarci mentre acquisiamo potere e influenza in una società spietatamente capitalista. Ma sono passati otto anni da quando si è dichiarato un accolito di “Make America Great Again” prima di intraprendere il suo attuale percorso come “pensatore libero” e aspirante plutocrate miliardario. Le delizie testuali della sua fase imperiale si sono da tempo dissolte in promesse infrante di significato più profondo e oltre lo spettacolo. Nonostante la copertina di Vultures II, si dedica poco tempo ai devasti del sistema di giustizia oltre a vaghi richiami di «Free Larry [Hoover]» e «liberare [Big] Meech». E poi non c’è chiaramente nulla sulle donne nere che sono state vittime dello stato di polizia.

Vultures 2 non è completamente privo di piaceri. Husbands è un momento vivido di egoismo caratteristico. Il ghostwriter di lunga data della G.O.O.D. Music Cyhi regala un grande verso sul visitare gli “antenati” in Sky City, una traccia che ricorda Thugz Mansion di 2Pac dove Ty riecheggia il ritornello del classico soul dei Five Stairsteps O-o-h Child. Si uniscono 070 Shake e Desiigner e poi altri rapper come Playboi Carti, Kodak Black, Don Tolliver, Lil Wayne, Lil Durk e Lil Baby. Secondo una citazione di Genius.com, la voce di Todd Rundgren è sepolta da qualche parte in My Soul. Dato che Rundgren ha detto nel 2021 che Ye è “un designer di scarpe”, denigrandolo, questo potrebbe essere vecchio materiale di sessione che Ye ha gettato senza troppe cerimonie nella bouillabaisse di Vultures.

Alla fine, Vultures 2 sembra un compitino. Congratulazioni: hai superato l’ultimo disastro di Ye. Perché il mondo non riesce a disiscriversi da questi contenuti? Forse siamo destinati a sottometterci a questo patto trumpiano, dandogli il nostro tempo, denaro e attenzione per nulla in cambio. «Non lasciate mai che dividano la banda, dobbiamo restare insieme», implora Ty su Forever Rolling. Lil Baby aggiunge, «Il mondo ha molto da offrire, devi vivere un po’/Cose che non capirò mai, probabilmente non le capirò mai».

Questo articolo è tradotto da Rolling Stone US.