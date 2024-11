X Factor 2024, le assegnazioni dei giudici per il terzo Live

Sono state rese note le assegnazioni dei giudici per i concorrenti del terzo Live di X Factor, che andrà in onda domani alle 21:15 su Sky Uno e su Now (qui le pagelle dell’ultima puntata). Il tema è: disco music.

Manuel Agnelli ha assegnato Salirò di Daniele Silvestri a Danielle, I Will Survive di Gloria Gaynor (nella versione di Cake) a Mimì e Da Ya Think I’m Sexy di Rod Stewart a Punkcake. Jake La Furia invece ha pensato di dare L’amour toujours di Gigi D’Agostino a Francamente, Hung Up di Madonna a El Ma e Hot Stuff di Donna Summer ai Foolz.

Per la squadra di Achille Lauro, Lorenzo Salvetti canterà Non succederà più di Claudia Mori e Adriano Celentano, i Les Votive affronteranno You Make Me Feel (Mighty Real) di Sylvester mentre i Patagarri riprenderanno il successo dei Bee Gees Stayin’ Alive. Paola Iezzi ha riposto tutte le speranze di sopravvivenza della sua unica concorrente Lowrah in All That She Wants degli Ace of Base.

Gli ospiti della puntata di domani saranno Tananai e la vincitrice di X Factor 2023 Sarafine.