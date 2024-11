Vasco Rossi, il live ‘Va bene, va bene così’ si arricchisce di altre 10 canzoni

Sta per uscire una riedizione espansa del live di Vasco Rossi Va bene, va bene così. Lanciato dalla title track registrata in studio, il disco del 1984 conteneva otto pezzi dal vivo registrati durante il tour di Bollicine, da Colpa d’Alfredo a Siamo solo noi.

Per chi è affezionato al repertorio anni ’70/’80 di Vasco, Va bene, va bene così è il live di riferimento. Ha superato il milione di copie vendute e per molti rappresenta uno spartiacque tra la prima e la seconda fase della carriera del cantante, mai più così disperatamente intenso e rock.

Il 6 dicembre l’album uscirà in una nuova versione per il quarantennale in cui diventerà un doppio, come era stato concepito. Era infatti tipico dell’epoca pubblicare doppi live in momento cruciali della storia di un artista.

Il secondo disco «sarà totalmente inedito», si legge in un post di Vasco, e conterrà altre 10 tracce registrate durante il tour del 1983. «Poi la casa discografica prese la decisione di puntare su un album solo con sette canzoni, una sorta di greatest hits dal vivo con l’aggiunta di un inedito in studio», come dice Vasco nelle note di copertina incluse nel cofanetto, un libro di 100 pagine con foto a colori.

Si sentiranno così le versioni dal vivo di Dimentichiamoci questa città, Splendida giornata, Mi piaci perché, La nostra relazione, Asilo Republic, Una canzone per te, Valium, Cosa ti fai, Voglio andare al mare, Silvia. Anche i pezzi del disco originale sono stati rimasterizzati in digitale a 24 bit/192 Khz dal master originale.