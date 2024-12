Vasco Rossi contro Salvini per il nuovo codice della strada: «Vi fa arrestare per un canna»

Non è andato giù a Vasco Rossi il nuovo codice della strada fortemente voluto da Matteo Salvini. E ci ha tenuto a ribadirlo con un video da poco pubblico sui suoi social in cui si rivolge al proprio pubblico.

««Matteo Salvini ha fatto in modo – per il vostro bene – che se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati, potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per tre anni», ha spiegato Vasco in tono aspramente polemico prendendosela con un passaggio del nuovo codice in cui si inaspriscono le pene per l’utilizzo della cannabis (la patente può essere sospesa fino a tre anni per chi è trovato positivo, indipendentemente dal momento del consumo). Rincarando: «Questo è il Ministro Salvini, lo ha deciso per il vostro bene, naturalmente».

Il video è stato seguito dalla caption: «Da oggi… anche se siete alla guida lucidi… lucidi sì o lucidi no, arresto e sospensione della patente per tre anni. “Per il vostro bene”. Fuori dappertutto il nuovo codice della strada. Thanks to Matteo Salvini».

Conoscendo il Ministro Salvini, è facile prevedere una sua risposta.