Shawn Mendes ha parlato della sua sessualità durante un concerto: «Sto cercando di essere coraggioso»

Lunedì sera, durante un’esibizione allo storico Red Rocks Amphitheatre in Colorado per il suo For Friends and Family Tour, Shawn Mendes ha parlato della sua sessualità, rivolgendosi direttamente ai suoi fan durante il concerto.

«Ero davvero giovane quando ho iniziato. Avevo 15 anni», ha detto il cantautore dal palco. «La verità è che non ho potuto fare molte cose da quindicenne e scoprire i lati di me stesso che si scoprono a 15 anni».

«C’è questa cosa sulla mia sessualità, e la gente ne parla da così tanto tempo», ha aggiunto, dicendo che era «un po’ sciocco, perché penso che la sessualità sia una cosa così meravigliosamente complessa, ed è così difficile semplicemente incasellarla».

«Mi è sempre sembrata un’intrusione in qualcosa di molto personale per me. Qualcosa che stavo capendo in me stesso, qualcosa che dovevo ancora scoprire e che devo ancora scoprire», ha continuato. «La verità sulla mia vita e sulla mia sessualità è che, amico, la sto solo capendo come tutti. E mi fa davvero paura perché viviamo in una società che ha molto da dire a riguardo. E sto cercando di essere davvero coraggioso e di permettermi semplicemente di essere un essere umano e di provare delle sensazioni. Ed è tutto ciò che voglio dire a riguardo per ora».

Shawn Mendes opens up about his sexuality: "The real truth about my life and sexuality is that, man I'm just figuring it out like everyone. I don't really know sometimes and I know other times. It feels really scary because we live in a society that has a lot to say about that"

Mendes ha poi iniziato a suonare il suo brano inedito, The Mountain. Il testo vede il musicista cantare: «Puoi dire che sono troppo giovane/Puoi dire che sono troppo vecchio/Puoi dire che mi piacciono le ragazze o i ragazzi, qualunque cosa si adatti al tuo stampo».

Parlando alla folla lunedì, Mendes ha parlato del suo viaggio mentre scriveva la nuova canzone. «Scrivere la canzone mi è sembrato davvero importante perché mi è sembrato un momento in cui potevo parlarne in un modo che mi stava a cuore», ha detto. «E credo di parlare liberamente ora, perché voglio solo essere in grado di essere più vicino a tutti e di essere nella mia verità».

Parlando con Rolling Stone nel 2018, anno in cui pubblicò il suo terzo album in studio, il cantante parlò apertamente dei commenti invadenti e delle speculazioni sulla sua sessualità circolate online. «Ho pensato, ‘Voi fottuti ragazzi siete così fortunati che io non sia realmente gay e terrorizzato di fare coming out», ha detto a Rolling Stone all’epoca. «È una cosa che uccide le persone. Vi piacciono le canzoni? Vi piaccio? A chi importa se sono gay?».