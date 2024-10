Roger Waters contro l’Italia: «Vergogna! Non si gioca a calcio con Israele»

«Italia vergognati!». Con queste parole si apre un video pubblicato da Roger Waters sui propri social. Il motivo dello sfogo del musicista è stata la partita della nazionale italiana di calcio contro quella israeliana andata in scena ieri sera a Udine. Italia e Israele, infatti, fanno parte dello stesso girone della Uefa Nation League ed è la seconda volta che si affrontano nell’ultimo mese (la prima era stata il 9 settembre, nel campo neutro di Budapest).

Il video, la cui caption è “Non bisogna giocare a calcio contro Israele”, vede Roger Waters inquadrare lo schermo di un televisore durante gli inni nazionali prima dell’inizio partita. «Vergogna, Italia vergognati!», attacca il musicista, «Non si gioca a calcio con Israele». E ancora: «Sono uno Stato paria e nessuno di noi deve avere nulla a che fare con loro finché non si uniranno alla razza umana accettando l’idea dei diritti umani universali per tutti i nostri fratelli e sorelle in tutto il mondo». «E questo include tutti i nostri fratelli e sorelle tra il fiume Giordano e il mar Mediterraneo».

Dopo un ulteriore lamento di disprezzo alla vista di una bandiera israeliana, Waters conclude: «Devo spegnere, non riesco a guardare un secondo di più».