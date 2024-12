Robbie Williams difende gli Oasis sul prezzo dei biglietti: «Sono sicuro che Liam non sapesse niente»

Robbie Williams ha difeso gli Oasis sulla controversia legata ai prezzi dei biglietti per il loro tour di reunion del 2025, ve ne abbiamo parlato qui.

In un’intervista con The Face, l’intervistatore ha chiesto a Williams se i prezzi piuttosto accessibili dei suoi biglietti fossero dovuti alle polemiche sugli Oasis o se fosse lui ad essere impaziente di venderne di più: «Forse un po’ di entrambe le cose», ha scrollato le spalle Williams. «Penso che l’intera industria musicale abbia appena imparato qualcosa da questa storia».

Per poi aggiungere: «Non ho mai partecipato a una riunione con oggetto ‘Quanto costano i biglietti?’. E non credo che lo abbiano fatto nemmeno gli Oasis. Non credo che gli Oasis lo sapessero. Liam sicuramente non sapeva. Io so dei prezzi dinamici solo grazie agli Oasis».

Williams ritiene che la reazione negativa abbia insegnato all’industria musicale che le persone non possono essere prese in giro: «Tutta quella questione dei prezzi dinamici mi ha fatto dire: “Non facciamolo succedere!”».