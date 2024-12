Robbie Williams: «Sanremo 1994? Chi se lo ricorda, ero strafatto»

Robbie Williams è stato in Italia per presentare il biopic sulla sua vita, Better Man, ma anche per esibirsi alla finale di X Factor. E proprio il giorno dopo la sua apparizione in Piazza del Plebiscito ha incontrato i giornalisti e ricordato alcuni momenti del passato. Tipo quando, nel 1994, è stato ospite del Festival di Sanremo con i Take That. Anche se parlare di ricordo forse è eccessivo: «Quando partecipo a degli show televisivi nel mio paese, tutto è in ordine con persone vestite in giacca e cravatta. Ieri sono stato a Napoli e dietro le quinte ho visto gente che correva a destra e a sinistra, che urlava e dicevo tra me e me «quanto amo questo paese». «Sanremo nel 1994? Ma chi se lo ricorda, ero strafatto! Ma poi scusate, lo fanno ancora? Comunque se mi invitassero ci andrei volentieri» ha detto la popstar britannica ad AdnKronos.

Il primo ospite di Carlo Conti è servito. Ci vediamo in Liguria, Robbie.