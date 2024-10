‘Better man’: guarda il trailer del biopic su Robbie Williams (che è interpretato da una scimmia)

Sì, nel nuovo biopic sulla vita di Robbie Williams l’artista inglese sarà interpretato da una scimmia. Dopo mesi di indiscrezioni mai confermate dalla produzione o dal regista Michael Gracey, a scacciare ogni dubbio sulla questione era stata la prima proiezione americana di Better Man al Telluride Film Festival. E ora c’è un primo teaser trailer:

Better Man | Official Teaser Trailer (2024 Movie) – Robbie Williams, Michael Gracey, Jonno Davies

Pare che l’idea sia venuta al regista (già dietro la macchina da presa per The Greatest Showman, nonché produttore di Rocketman) dopo aver letto una dichiarazione di Williams in cui si era definito una «scimmia performante». Preso alla lettera, grazie all’uso della tecnologia CGI, l’ex Take That interpretato sullo schermo da Jonno Davies è così diventato una scimmia.

Stando alle prime recensioni, la pellicola sembra confermare quanto dichiarato da Williams nel 2022. Parlando del film l’artista aveva dato questa immagine: «sangue e budella e droghe e sesso e alcool e rock and roll per poi perdersi e infine ritrovarsi». Stando infatti a quanto scritto da IndieWire, il pubblico vedrà «una scimmia scolorirsi i capelli, far festa con gli Oasis, tirare un quantità assurda di cocaina e farsi di eroina, guidare contromano cantando una canzone pop». Come conferma il commento di Playlist, il personaggio di Williams sarà l’unica scimmia in un mondo di esseri umani.

In passato Gracey aveva dichiarato: «Vorrei che il pubblicato pensasse: “Non ho mai visto nulla di simile”». D Da quello che abbiamo visto, beh, probabilmente si è avvicinato all’obiettivo.

Il film arriverà nelle sale a partire dal 24 dicembre.