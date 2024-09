Lady Gaga ha annunciato il nuovo album ‘Harlequin’

Dopo alcuni teaser, il nuovo album di Lady Gaga ha un titolo, un concept e una data di pubblicazione.

Il nuovo lavoro della popstar s’intitola Harlequin e uscirà molto presto, il 27 settembre.

Nel post in cui ne dà notizia, Lady Gaga spiega che è un «companion album» di Joker: Folie à deux, ovvero un disco legato al film di cui è protagonista insieme a Joaquin Phoenix, pur non essendone la colonna sonora. Il titolo significa Arlecchino, ma ha ovviamente una forte assonanza col nome del personaggio interpretato da Gaga nel film, Harley Quinn.

Ecco la possibile tracklist (pubblicata su un cartone del latte nel post di Gaga), la copertina e a questo link la recensione del film.

Good Morning

Get Happy (2024)

Oh, When the Saints

World on a String

My Friends Could See Me Now

That’s Entertainment

Smile

The Joker

Folie à deux

Gonna Build a Mountain

Close to You

Happy Mistake

That’s Life