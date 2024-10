“La felicità è per chi non ne ha bisogno”: ascolta l’inedito degli U2 ‘Happiness’

“La felicità è per chi non ne ha bisogno”, canta Bono in una nuova, vecchia canzone pubblicata oggi dagli U2. Si tratta di Happiness, uno dei pezzi inclusi in How to Re-Assemble an Atomic Bomb, la raccolta di outtake che sarà inclusa nella ristampa di How to Dismantle an Atomic Bomb che uscirà il 22 novembre.

Gli irlandesi lo chiamano “shadow album”: sono 10 pezzi tratti dalle session che hanno dato vita al disco del 2004, che compie 20 anni. Un mese fa ne hanno pubblicati altri due, Country Mile e Picture of You (X+W).

«Le session per How to Dismantle an Atomic Bomb» ha detto The Edge «sono state un periodo molto creativo per la band, stavamo esplorando tante idee di canzoni in studio. Siamo stati ispirati a rivisitare le nostre prime influenze musicali, ed è stato un momento di profonda introspezione personale per Bono che stava tentando di elaborare – dismantle – la morte del padre».

Le 10 canzoni ripescate «all’epoca erano state lasciate da parte, ma con il senno di poi riconosciamo che i nostri istinti iniziali sul fatto che potessero essere parte dell’album erano giusti, eravamo sulla strada giusta».