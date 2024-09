Gli U2 hanno pubblicato due inediti del 2004, ‘Country Mile’ e ‘Picture of You (X+W)’

Gli U2 hanno pubblicato due pezzi inediti, ma non esattamente nuovi. Si tratta di Picture of You (X+W) e Country Mile. Sono stati registrati durante le session dell’album How to Dismantle an Atomic Bomb di cui si festeggia il ventennale con una riedizione.

Il disco del 2004 uscirà il 22 novembre in versione rimasterizzata e ampliata. Conterrà quello che gli U2 chiamano «shadow album». S’intitola How to Re-Assemble an Atomic Bomb e contiene 10 pezzi, tra cui i due citati, tratti da quelle session, oltre a remix e performance live.

«Le session per How to Dismantle an Atomic Bomb sono state un periodo molto creativo per la band, stavamo esplorando tante idee di canzoni in studio», dice The Edge in un comunicato stampa. «Siamo stati ispirati a rivisitare le nostre prime influenze musicali, ed è stato un momento di profonda introspezione personale per Bono che stava tentando di elaborare – dismantle – la morte del padre».

Per la riedizione The Edge è andato a pescare «nel mio archivio personale per scovare gemme inedite, e ho fatto centro. Ne abbiamo scelte dieci. All’epoca erano state lasciate da parte, ma con il senno di poi riconosciamo che i nostri istinti iniziali sul fatto che potessero essere parte dell’album erano giusti, eravamo sulla strada giusta».

Qui sotto la copertina e la tracklist di How to Re-Assemble an Atomic Bomb e i lyric video delle due canzoni pubblicate oggi.

Picture Of You (X+W)

Evidence Of Life

Luckiest Man In The World

Treason

Don’t Wanna See You Smile

Country Mile

Happiness

Are We Gonna Wait Forever?

Theme From The Batman

All Because Of You 2

U2 - Picture Of You (X+W) [Official Lyric Video]

Watch this video on YouTube