Korn: «Un nuovo album? Forse la prossima estate, il prossimo anno, o il prossimo inverno»

Solo ieri i Korn hanno annunciato una data in Italia per il 2025; e oggi arriva anche le notizia che nuova musica sarebbe in arrivo da parte della band nu metal.

A parlarne è stato il chitarrista Brian “Head” Welch, che ai microfoni del podcast Everblack ha discusso l’attuale processo creativo del gruppo e di quando potremo aspettarci da loro un nuovo album. «Ne abbiamo scritto la maggior parte, ma ci stiamo ancora lavorando».

La precisazione arriva dopo che qualche tempo fa lo stesso Welch aveva detto a Loudwire che un nuovo album sarebbe potuto arrivare entro il 2024 (era il 2023): «Sì, avremo nuova musica l’anno prossimo. Non so bene, per ora ci stiamo come nascondendo, facciamo il nostro». L’ultimo album dei Korn, Requiem, è uscito nel 2022, e da quel momento si sono assommate le scommesse sulla data di uscita del prossimo lavoro.

Welch ha continuato: «È una bella storia, vedi, dopo trent’anni, essere ancora qui. Siamo molto felici di quello che abbiamo, ma ci servirà ancora un po’. Non so quanto: potrebbe essere la prossima estate, il prossimo anno, o il prossimo inverno, non lo so. Ma sarà presto».