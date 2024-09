Katy Perry risponde alle accuse su Dr. Luke: «Uno dei tanti con cui ho lavorato»

Durante il podcast Call Her Daddy, Katy Perry ha risposto in maniera vaga a una delle accuse che le sono state mosse più frequentemente nell’ultimo periodo: la collaborazione, per l’ultimo disco, con Dr. Luke, produttore accusato in passato di violenza e abusi (ma che, a oggi, nessun tribunale ha condannato. Vi raccontiamo tutta la storia qui). «Perché hai scelto di lavorare con lui?», ha chiesto la host. Perry ha risposto senza menzionarlo direttamente e minimizzando i suoi contributi. «Capisco che questa scelta abbia dato il via a molte conversazioni, è stato uno dei tanti collaboratori con cui ho lavorato», ha detto.

«Parlo per esperienza personale. La verità è che ho scritto queste canzoni sulla base della mia esperienza di tutta la mia vita passata attraverso questa metamorfosi, e lui è stato una delle persone che ha contribuito a facilitare tutto questo».

L’anno scorso, Dr. Luke ha risolto una lunga battaglia legale con la cantante Kesha, in cui lei lo accusava di violenza sessuale, molestie e violenza di genere. La reunion di Perry con il produttore ha portato molti ascoltatori a chiedersi perché un disco (Woman’s World) che parla di emancipazione avrebbe dovuto includere una figura come Luke alla produzione. L’uscita del nuovo disco di Katy Perry, 143, è prevista per il 20 settembre.