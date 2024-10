Harry Styles ricorda Liam Payne: «La sua gioia più grande era far felici gli altri, è stato un onore stargli accanto»

Dopo gli omaggi collettivi a Liam Payne da parte degli One Direction e quelli di Zayn Malik e Louis Tomlinson, anche Harry Styles ha ricordato l’amico e compagno nella band morto mercoledì a Buenos Aires cadendo dal terzo piano di un hotel. La autopsia ha confermato che il cantante è morto a causa di traumi multipli ed emorragie causate dalla caduta.

«Sono devastato dalla morte di Liam», scrive Styles sui social. «La sua gioia più grande era far felici gli altri ed è stato un onore stargli accanto mentre lo faceva. Liam viveva in maniera completamente sincera e aperta, con il cuore in mano, aveva un’energia vitale contagiosa. Era una persona accogliente, solidale e amorevole. Gli anni che abbiamo passato insieme rimarranno tra i più preziosi della mia vita. Mi mancherà per sempre, mio splendido amico».

«Ho il cuore infranto per Karen, Geoff, Nicola e Ruth, per suo figlio Bear e per tutto coloro che nel mondo lo conoscevano e gli volevano bene come me».