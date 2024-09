Eddie Vedder ha cantato con la figlia Harper un mashup di ‘Last Kiss’ e ‘The Best Day’ di Taylor Swift: il video

È successo all’Ohana, il festival dei Pearl Jam che si è tenuto nel weekend a Dana Point, California. I fan della band hanno potuto ascoltare canzoni rarissime come The Whale Song e Gremmie Out of Control, sul palco col gruppo sono saliti Liam Finn, Andrew Watt, Zack Irons, Glen Hansard. Nella line-up della due giorni del festival c’erano Devo, Sting, Alanis Morissette, Maren Morris, Jenny Lewis, Turnpike Troubadours, Breeders.

Il momento più sorprendente è stato però durante il primo bis del secondo concerto dei Pearl Jam, quando Eddie Vedder ha fatto salire sul palco la figlia Harper. «Mi sono reso conto che è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo ospitato una giovane forte sul palco con noi», ha detto il cantante introducendo «la mia amica Harper».

Vedder ha iniziato a cantare Last Kiss, il pezzo del 1961 di Wayne Cochran riportato al successo dai Pearl Jam nel 1999. Quando è stato il turno della figlia, Harper ha intonato a sorpresa un pezzo diverso, ovvero The Best Day di Taylor Swift, da Fearless.

Ecco il mashup tra Last Kiss e The Best Day, con sorrisi e applausi nel passaggio “I have an excellent father, his strength is making me stronger”: