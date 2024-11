È uscito ‘Again’, il singolo postumo di Pino Daniele

È stato fatto ascoltare per la prima volta domenica allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, dove il Napoli ha poi sconfitto la Roma, e ha commosso tutti i presenti. Oggi Again, il singolo postumo di Pino Daniele, esce su tutte le piattaforme digitali.

La canzone arriva a quasi dieci anni dalla scomparsa del cantautore avvenuta nel gennaio del 2015 e qualche mese prima del 70esimo anniversario della nascita. Again è stata incisa per la prima volta da Pino Daniele in versione acustica nel 2009, è stata poi mixata da Tommy Vicari e masterizzata nel 2024 da Pino “Pinaxa” Pischetola.

Qui sotto il testo:

Camminerai

Ed io sarò davanti al tuo respiro, insieme

Sorriderai,

Nel sole come si fa quando si sta bene

Perché la vita è la stessa,

Si combatte con le mani e con la testa

Il muro di Berlino è un ricordo lontano

Dietro il nostro destino

On the road again

On the road again

On the road again

E scioglierai,

I tuoi capelli al mare cambiano colore

Mi mancherai,

Le sere d’estate mi mancherà il tuo amore

Quell’amore assoluto

Fatto di uno sguardo, che ti cambia la vita

Che dà un nome alle cose e alla gente

E ricomincia ancora

On the road again

On the road again

On the road again