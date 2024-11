È morto Carmine Daniele, uno dei fratelli di Pino, il Giò di ‘I Got the Blues’

È morto Carmine Daniele, uno dei fratelli di Pino Daniele. Aveva 67 anni. Era ricoverato in un ospedale a Bari. Secondo quanto riporta Il Mattino, sono state fatali le complicanze sorte dopo un trapianto al cuore. I problemi cardiaci hanno portato alla morte Pino e un altro fratello, Salvatore, scomparso nel 2021.

Carmine Daniele era il Giò citato da Pino in I Got the Blues: “‘O Giò che voglia ‘e te vedè, me manca assaje ‘na compagnia, mo nun sò buono cchiù a parlà e nun conchiure ma I got the blues, I got the blues on me”. Nel 2015, durante una visita di Matteo Salvini, Carmine aveva esposto un cartellone con la scritta “Questa Lega è una vergogna, lo diceva anche mio fratello Pino”. L’anno dopo aveva polemizzato per l’intitolazione di un vicolo a Pino Daniele, nei pressi di Santa Maria la Nova. «Mio fratello ha portato la cultura napoletana nel mondo, meritava una piazza, non un vicoletto».

Pino Daniele aveva cinque tra fratelli e sorelle: oltre ai citati Carmine e Salvatore sono Nello, Patrizia e Rosaria. Salvatore apre sulla copertina dell’album Terra mia.

Ieri è stata presentata allo Stadio Maradona di Napoli una canzone inedita di Pino Daniele, Again, risalente al 2009. Sarà pubblicata il 29 novembre. Allo stadio erano presenti i figli. «Pino è tornato a casa», ha scritto Geolier nelle sua storie di Instagram.