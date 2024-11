C’è una nuova canzone di Pino Daniele e per ascoltarla bisognerà, almeno per un giorno, tifare Napoli.

Il brano, di cui non è ancora stato svelato il nome, verrà infatti fatto ascoltare per la prima volta allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, dove il Napoli alle 18 di domenica pomeriggio affronterà la Roma. A darne notizia è il Corriere dello Sport via Warner Music.

La canzone arriva a quasi dieci anni dalla scomparsa del cantautore (avvenuta nel gennaio del 2015). Non si hanno ancora informazioni su titolo o su periodo di composizione del brano.