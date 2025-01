È morto John Sykes, chitarrista di Thin Lizzy e Whitesnake

John Sykes, chitarrista che ha suonato tra gli altri coi Thin Lizzy e i Whitesnake, è morto a 65 anni.

A darne l’annuncio è stata ieri sera la sua pagina Instagram: «È con grande tristezza che condividiamo la notizia della morte di John Sykes dopo una lunga battaglia con un cancro. Sarà ricordato da molti come un uomo dall’incredibile talento musicale. Era un uomo gentile e carismatico la cui presenza illumina ogni stanza».

«Nei suoi ultimi giorni ha parlato dell’amore e della gratitudine che provava per i fan che hanno continuato ad essere al suo fianco in questi anni. Speriamo che la luce del suo ricordo possa illuminare l’ombra della sua assenza».

Tyler aveva iniziato la sua carriera nel 1980 con i Tygers of Pan Tang per poi entrare nei Thin Lizzy in tempo per incidere Thunder and Lightning prima dello scioglimento della band. Ha fatto parte dei Whitesnake per alcuni anni, partecipando alla versione americana dell’album Slide It In e dell’omonimo Whitesnake.

David Coverdale dei Whitesnake ha commentato a proposito: «Ho appena saputo di questa notizia sconvolgente. Le mie più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici, ai fan».