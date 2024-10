Dua Lipa, guarda il concertino in ufficio coi brani di ‘Radical Optimism’

Nel weekend il format Tiny Desk Concert di NPR Music ha pubblicato un nuovo video. L’ospite della serata? Dua Lipa.

Non era la prima volta che la cantante si esibiva al Tiny Desk, ma questa volta è stato un debutto all’interno del celebre “ufficio” del progetto. Nel 2020 infatti Dua Lupa si era esibita in un Tiny Desk (Home) Concert, ovvero la versione del format tenutasi durante la pandemia, presentato il suo Future Nostalgia. Ad oggi quell’esibizione è la più vista della storia di Tiny Desk con 130 milioni di views.

Per il suo ritorno, Dua Lipa si è fatta accompagnare da 5 musicisti e 2 coriste (ovvero quasi controbilanciando l’esordio dove aveva scelto 2 musicisti e 4 coristi), per 18 minuti di show in cui ha eseguito 4 brani tratti dal suo ultimo album Radical Optimism: Training Season, These Walls, Happy for You e Houdini.

Guarda la performance: