C’è un “nuovo” video di ‘Starman’ di David Bowie

È uscito un “nuovo” video di Starman di David Bowie. È stato realizzato usando le immagini girate durante i concerti del 1972 e del 1973 dal grande fotografo Mick Rock.

Il video è legato al lancio della versione in Dolby Atmos di The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars che uscirà il 6 settembre. La versione in Blu-ray include, oltre al mix Atmos, un nuovo mix stereo e due versioni del mix originale del 1972 rimasterizzato.

«Ti fa sentire lì vicino a David», dice Scott, che aveva prodotto l’album originale del 1972 e ha curato con con Emre Ramazanoglu la versione in audio spaziale. «David era teatrale e quindi credo che inserirlo in un contesto “immersivo” sia stata un’ottima scelta. Volevo rendere il tutto quando più simile a un’esperienza dal vivo e verso la fine l’ho anche fatto muovere un po’ sul palco, come succedeva nella realtà. Spero che ascoltandolo ci si senta come a teatro, a vedere uno spettacolo».