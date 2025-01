A quanto pare, Dave Grohl ha festeggiato il compleanno cucinando per gli sfollati di Los Angeles

Si direbbe proprio Dave Grohl l’uomo che mescola il cibo in un pentolone e che spinge del materiale nelle storie pubblicate da Feed the Streets, organizzazione no-profit che raccoglie cibo, prodotti per l’igiene, abbigliamento e altro fondata a Los Angeles. Le storie risalgono a ieri, giorno del 56esimo compleanno di Grohl.

«Prepariamo colazione e pranzo per domani. Questa sera distribuiamo la cena alle famiglie sfollate e ai carcerati pompieri», si legge nelle storie. Questi ultimi sono i detenuti chiamati a dare una mano per domare gli incendi della città californiana. Sono oltre 1000 quelli sul campo, ha comunicato il Department of Corrections and Rehabilitation della California.

La partecipazione alle operazioni dei detenuti non è una novità di questa crisi, ma un’opzione che viene spesso utilizzata da decenni negli Stati Uniti, non senza polemiche, ad esempio derivanti dal fatto che vengono pagati molto poco rispetto ai professionisti e che sono più spesso vittime di incidenti sul lavoro.

Non è certo la prima volta che Grohl partecipa a iniziative benefiche, in particolare di Feed the Streets. Ha ad esempio partecipato ai barbecue per i senzatetto in occasione del Super Bowl e a Melbourne nel 2023 ha grigliato carne per beneficenza nei giorni di pausa del tour australiano dei Foo Fighters.