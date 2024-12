‘The Madness’ avrebbe dovuto osare un po’ di più

Nel nuovo thriller politico di Netflix The Madness, l’opinionista della CNN Muncie Daniels (Colman Domingo) viene incastrato per l’omicidio di un leader nazionalista bianco e diventa una pedina in un gioco pericoloso condotto tra i seguaci del morto, una violenta colonia di appassionati di armi che viene descritta come “fondamentalmente antifa sotto metanfetamina” e diversi miliardari e agenzie governative.

Creata dal drammaturgo Stephen Belber, The Madness ha molte tesi riguardo le relazioni razziali, l’attivismo e i pericoli della disinformazione che permette alle corporazioni di, come dice l’agente dell’FBI Franco Quinones (John Ortiz), “giocare a tre carte con la mente delle persone”. Forse ha troppe tesi, o forse non ne ha abbastanza. Lo spettacolo funziona più nei singoli pezzi che nel suo insieme, mescolando momenti emozionanti ad altri a bassissimo voltaggio.

A volte, la trama di suspense è abbastanza avvincente, o almeno caotica, da tenere desta l’attenzione. Belber e i suoi collaboratori, tra cui il regista Clement Virgo (*), hanno messo insieme alcune sequenze che scoppiano di tensione o che si spingono in luoghi oscuri. Ma The Madness spesso fatica a trasmettere esattamente il pericolo in cui Muncie, suo figlio Demetrius (Thaddeus J. Mixson), la sua ex moglie Elena (Marsha Stephanie Blake) e i loro amici (**) si trovano in ogni momento. E dopo che alcuni episodi centrali hanno aumentato la posta in gioco e la portata della storia, il finale è stranamente in sordina, come se tutte le persone coinvolte avessero esaurito la loro carica.

(*) Virgo è stato uno dei registi originali di The Wire, di cui questa serie ruba diverse citazioni, tra cui Muncie che guarda con nostalgia l’iconica scena diretta da Virgo in cui McNulty e Bunk si dicono solo “cazzo” per quattro minuti, e un’altra scena in cui Muncie e il suo avvocato Kwesi (Deon Cole) discutono di Stringer Bell. Il risultato è che The Wire è ora inequivocabilmente un vecchio ma eccezionale prodotto, e anche voi non diventerete più giovani.

(**) Uno di questi amici è interpretato da Stephen McKinley Henderson, che sta vivendo un periodo intenso su Netflix, tra The Madness e il suo delizioso ruolo in A Man on the Inside.

Nel frattempo, le varie questioni sociologiche in gioco – tra cui la mancanza di capacità, o addirittura di interesse, da parte dei mezzi di informazione a lottare contro gli status quo oppressivi – sono il fulcro della trama thriller, ma si ha la sensazione che la storia debba continuamente fermarsi per permettere a Muncie e Franco di discutere di politica per qualche minuto.

Tuttavia, ci sono abbastanza idee interessanti. E Domingo è una presenza imponente in un ruolo da protagonista convenzionale come probabilmente mai gli capiterà di vedere. Non interpreta, per prendere in prestito una frase che usa a un certo punto, “Stringer Bell con una laurea in Giurisprudenza”, ma è un buon eroe tradizionale, sia che stia combattendo contro gli avversari, sia che stia scappando dalla legge, sia che stia semplicemente fissando persone con abbastanza soldi e potere da cancellarlo dalla faccia del pianeta senza conseguenze. Lui e Alison “Poor Martha” Wright, che interpreta una fixer specializzata in cattivi, insieme a The Americans mantengono il divertimento per un po’. Ma alla fine non c’è abbastanza follia per tutti.

Da Rolling Stone US