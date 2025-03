Tutte le serie tv del Marvel Cinematic Universe, dalla peggiore alla migliore

A seconda di come si sceglie di fare i calcoli, il nuovo Daredevil: Rinascita è la ventesima serie tv live-action ambientata nel Marvel Cinematic Universe o così vicina all’MCU da diventare una distinzione che non serve fare. Che siano su ABC, Netflix o ora su Disney+(*), questi show hanno dovuto svolgersi all’ombra di Iron Man, Capitan America, Thor e altri personaggi che hanno avuto la possibilità di essere al centro dell’attenzione per le avventure spettacolari sul grande schermo. Alcune serie hanno sfruttato questo status di seconda classe a loro vantaggio, sia approfondendo i tipi di personaggi che non avrebbero mai dominato il poster di un film, sia trasformando l’idea di essere di serie B in parte della loro stessa essenza.

(*) C’erano anche tre show Marvel live-action realizzati per Hulu, ma due di questi (Runaways e Cloak and Dagger) erano così debolmente collegati all’MCU da non sentirne affatto parte, mentre il terzo (Helstrom) ha abbandonato ogni tentativo di alludere alle sue origini nei fumetti. Non parleremo di nessuno di loro. Né delle serie legate agli X-Men The Gifted e Legion. (Se dovessimo includerle, Legion si classificherebbe molto in alto.)

Sia nell’era originale di ABC/Netflix supervisionata da Jeph Loeb, sia in questa nuova fase in cui il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha preso il controllo sia del cinema che della televisione, gli show della Marvel hanno avuto alcuni alti incredibili (quelle sequenze d’azione di Daredevil) e alcuni bassi stupefacenti (quasi tutto Secret Invasion). Qui li abbiamo classificati dal meno impressionante al migliore sotto ogni punto di vista.

20 Inhumans ABC 2017

Con i diritti cinematografici degli X-Men all’epoca appartenenti alla Fox, la Marvel negli anni 2010 ha speso molto tempo e sforzi nel tentativo di trasformare gli Inumani, una razza aliena che ha creato interessanti personaggi secondari dei Fantastici Quattro ed era quasi sempre dimenticabile da sola, nei nuovi X-Men, sia sulla pagina che sullo schermo. Ma i lettori di fumetti non hanno mai investito nell’idea che gli Inumani sostituissero i mutanti. Il team cinematografico della Marvel non è riuscito a trovare un modo per realizzare un film su di loro, e alla fine la proprietà intellettuale è finita nelle mani di un gruppo di professionisti televisivi che non sembravano sapere o interessarsi a quello che era avvincente. Peggio ancora, non avevano nemmeno il budget per trasmettere correttamente gli strani poteri e l’aspetto degli Inumani, di gran lunga il loro più grande gancio, per molto tempo. La Medusa di Serinda Swan, con i suoi potenti capelli prensili, è stata costretta da un avversario a farsi un taglio a spazzola. L’adorabile cane teletrasportabile Lockjaw è stato rapidamente messo fuori combattimento. Il mostruoso Gorgon (Eme Ikwuakor) indossava degli stivali per coprire i suoi zoccoli da cavallo. E così via. Poco prima che i primi due episodi debuttassero su ABC, vennero distribuiti nei cinema IMAX, un formato assurdamente enorme per un progetto tanto piccolo e inutile.

19 Iron Fist Netflix 2018

Tutti e sei gli show Netflix interconnessi della Marvel avevano alcuni problemi in comune, non ultimo una lotta perpetua per mantenere interessanti storie intensamente serializzate nell’arco di ben 13 episodi a stagione. Ma gli altri almeno hanno beneficiato di star carismatiche che interpretavano personaggi con obiettivi chiari e battaglie interiori. Iron Fist, sfortunatamente, aveva al centro un totale buco nero, sotto forma di Finn Jones, che ha trasformato un piccolo ruolo in Game of Thrones in uno star vehicle per il quale era completamente impreparato. Per cominciare, interpretava un maestro di arti marziali, ma non aveva una vera esperienza di combattimento. Combina la sua modesta presenza sullo schermo con la sua lotta per essere convincente anche nella coreografia di combattimento più elementare e insipida, e lì hai il punto più basso dell’esperimento Netflix della Marvel.

18 Secret Invasion Disney+ 2023

Questo drama noiosetto sull’invasione aliena è stato il ringraziamento che Samuel L. Jackson ha ricevuto per aver trascorso 15 anni come collante che tiene insieme l’intero MCU? Praticamente un’allegoria della Guerra Fredda senza vita e senza umorismo sulle fazioni in lotta tra la razza aliena Skrull mutaforma, Secret Invasion ha fatto un cattivo uso di quasi tutti i soggetti coinvolti, incluso dare a Cobie Smulders – nei panni della storica tenente al fianco di Fury, Maria Hill – una morte improvvisa e deludente. Verso la fine, la G’iah di Emilia Clarke ha ricevuto i poteri combinati di quasi tutti gli altri eroi dell’MCU, il che la renderebbe praticamente impossibile da scrivere in futuro, se a qualcuno importasse abbastanza di Secret Invasion da riportarla indietro.

17 The Defenders Netflix 2017

The Defenders avrebbe dovuto essere il momento verso cui l’intera linea Marvel di Netflix si stava preparando: una versione street-level degli Avengers, piena di personaggi che la Marvel presumeva che il pubblico avesse imparato ad amare nella loro serie soliste. Quest’ultima parte ha funzionato abbastanza bene per tre delle quattro (vedi Iron Fist), ma in qualche modo The Defenders si è rivelata meno della somma delle sue parti. Ha completamente sprecato la grande Sigourney Weaver come diversivo di un villain. E, in quanto continuazione delle trame di Iron Fist e Daredevil 2, non sapeva mai cosa fare con Jessica Jones e Luke Cage. E nonostante fossero solo otto episodi rispetto alle stagioni da 13 episodi delle serie standalone, in qualche modo sembrava ancora più gonfiata.

16 Moon Knight Disney+ 2022

Nei fumetti, Moon Knight è da tempo un personaggio in cui l’idea alla base (e/o il costume tutto bianco e cool disegnato dall’artista Don Perlin) è quasi sempre più emozionante dell’esecuzione. L’adattamento televisivo ha continuato questa tendenza. La star Oscar Isaac sembrava divertirsi molto a interpretare i molteplici alter ego dell’eroe malato di mente, ma la serie si è impantanata in una trama senza vita legata alle sue radici nella mitologia egizia. Ed è quasi scioccante quanto poco Ethan Hawke abbia avuto da fare come cattivo.

15 The Falcon and the Winter Soldier Disney+ 2021

The Falcon and the Winter Soldier è stato in realtà il primo show Disney+ della Marvel ad iniziare le riprese, ma riscritture e altri ritardi nella post-produzione hanno fatto sì che non uscisse prima di WandaVision. Probabilmente è stato meglio così. A parte un’avvincente interpretazione di supporto di Carl Lumbly nei panni di un successore dimenticato di Capitan America dalla guerra di Corea, questo tentativo di seguire Anthony Mackie e Sebastian Stan come personaggi principali sulla scia del ritiro di Steve Rogers è stato un pasticcio: non è chiaro cosa riguardasse, cosa volesse dire o anche se il sostituto temporaneo del capitano John Walker (Wyatt Russell) avrebbe dovuto essere un supercattivo maschio tossico o semplicemente un antieroe divertente e incompreso. C’erano alcune belle scene d’azione all’inizio, ma anche quelle si sono esaurite quando siamo arrivati ​​a un finale in cui era difficile persino vedere cosa stava succedendo nelle scene di combattimento culminanti.

14 The Punisher Netflix 2017-2019

The Punisher non ha mai fatto parte del piano Netflix della Marvel, che avrebbe dovuto limitarsi a show sui quattro membri dei Defenders. Ma Jon Bernthal ha incendiato lo schermo nella seconda stagione di Daredevil nei panni del letale vigilante Frank Castle, ed è stato ricompensato con il suo spin-off. Nei fumetti e sullo schermo, però, l’implacabile ma anche inesorabilmente cupo Frank ha funzionato meglio come attore non protagonista nelle storie di altri personaggi, e anche qui stesso copione. La prima stagione almeno gli ha dato un interessante compagno di sparring verbale in un Ebon Moss-Bacharach pre-The Bear. E Bernthal da solo è abbastanza elettrico da far allontanare The Punisher dall’ultima posizione della lista. Ma a parte il suo protagonista, la serie ha rappresentato molti dei difetti dell’era Netflix senza la maggior parte degli alti che a volte raggiungono gli altri show.

13 Echo Disney+ 2024

Nella nuova era dell’MCU in cui “less is more“, è difficile immaginare uno show come Echo, con Alaqua Cox che riprende il suo ruolo di Maya Lopez, una cattiva secondaria di Hawkeye che ora cerca di essere una forza del bene dopo essere tornata alle sue radici in Oklahoma. E c’erano alcuni aspetti difficili, non ultimo il tentativo di essere contemporaneamente il lancio di una nuova impronta “Marvel Spotlight“, pensata per show in cui non era necessario avere una laurea specialistica in tradizioni Marvel per seguirli, anche se continuava più storie di Hawkeye e Daredevil. Ma Cox era una presenza sullo schermo interessante, anche se acerba, l’azione era più forte e inventiva rispetto a molte delle serie Disney+, e la doppia enfasi sull’eredità nativa americana di Maya e sulle sue disabilità (come Cox, Maya è sorda e ha una gamba artificiale) ha reso Echo unica e “artigianale”, in un momento in cui l’MCU nel suo insieme aveva iniziato a sembrare molto generico e assemblato in fabbrica.

12 Daredevil: Rinascita Disney+ 2025

L’avvocato cieco/vigilante Matt Murdock esce dal limbo in cui era bloccato con tutti gli altri eroi di Netflix. Ma questo tentativo di unire più ere della Marvel Tv non riesce a superare la facilità con cui si vedono le cuciture che tengono insieme il lavoro di due diversi gruppi di showrunner. Quando è buono – nelle scene di lotta, negli scontri verbali tra Matt (Charlie Cox) e Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) o Matt e Frank Castle (Jon Bernthal) – Rinascita evoca i momenti migliori del suo predecessore. (E in un divertente episodio autonomo in cui un Daredevil senza costume sventa una rapina in banca, suggerisce persino il tipo di episodio autoconclusivo che questi show dovrebbero provare a realizzare molto più spesso.) Ma tra la frustata dei team creativi in ​​competizione e il ritmo spesso pesante che evoca le parti più deboli di tutti gli show di Netflix, è al massimo di medio livello.

11 Agents of S.H.I.E.L.D. ABC 2013-2017

Il luogo di nascita della serialità adiacente all’MCU, e anche un caso di prova per quanto possa diventare caotica. Co-creata da Joss Whedon, Jed Whedon e Maurissa Tancharoen, la serie ha resuscitato l’agente Coulson di Clark Gregg dopo che Loki è apparso per ucciderlo in The Avengers di Joss Whedon, e l’idea era che il team di Coulson interagisse regolarmente con personaggi e idee prese dai film. Ma la divisione cinematografica raramente sembrava interessata ad aiutare i suoi fratelli televisivi, e in molti dei primi episodi Agents era quasi indistinguibile dagli episodi di NCIS in onda nello stesso momento su una rete rivale. Per complicare ulteriormente le cose, l’intera premessa della serie è saltata in aria verso la fine della sua prima stagione, quando Captain America: The Winter Soldier ha rivelato che lo S.H.I.E.L.D. era stato preso in consegna dall’Hydra e poi smantellato. La serie ha attraversato varie reinvenzioni, incluso il suo fallito tentativo di far interessare le persone agli Inumani. Alla fine, tutti i soggetti coinvolti hanno capito che il rapporto unilaterale della serie con i film non valeva davvero la pena (al tempo di Avengers: Infinity War, Agents of S.H.I.E.L.D. si svolgeva essenzialmente in una realtà parallela in cui Thanos non schioccava mai le dita) e hanno iniziato a divertirsi con la variegata collezione di eroi che avevano assemblato, tra cui Ming-Na Wen nel ruolo dell’artista marziale Melinda May e Chloe Bennet nel ruolo della superpotente Daisy Johnson. Non è mai stata una grande serie, ma ha avuto alcuni tratti divertenti in sette stagioni, una quantità che sembra improbabile che uno qualsiasi dei suoi successori in streaming possa eguagliare.

10 She-Hulk: Attorney at Law Disney+ 2022

Tornando indietro fino a Tony Stark che scherzava con la sua scorta militare all’inizio del primo film di Iron Man, l’MCU è stato un posto dove il cazzeggio era di casa. C’era quindi il rischio che costruire una semplice sitcom attorno a Tatiana Maslany nel ruolo della cugina super forzuta di Bruce Banner, l’avvocato Jennifer Walters, non sarebbe sembrato abbastanza diverso dal livello di arguzia trovato in Guardiani della galassia o Thor: Ragnarok. Per la maggior parte, She-Hulk: Attorney at Law ha avuto più a che fare con gag che inducono a sorridere anziché con quelle che hanno portato a risate esplosive. Ma tra la consapevolezza di Jen di essere il personaggio principale di uno show dell’MCU che rompe la quarta parete e il tipo specifico di umorismo sulle sfide dell’essere una donna in un campo dominato dagli uomini, sia sullo schermo che tra il pubblico, She-Hulk si è ritagliata una nicchia distinta e attraente per sé. Inoltre, Charlie Cox è stato così incredibilmente gentile con Maslany quando Daredevil è arrivato per alcuni episodi sulla West Coast, che è stato quasi deludente vederlo di nuovo in modalità angosciata per Rinascita.

9 Ms. Marvel Disney+ 2022

La prima serie di show Disney+ ha puntato i riflettori su personaggi secondari dei film dell’MCU. Nei panni di Kamala Khan, fangirl dei supereroi diventata lei stessa supereroina, Iman Vellani ha prodotto una gioia così immediata che Khan è diventato il primo personaggio Disney+ a intraprendere il percorso opposto; The Marvels ha dei difetti, ma Vellani non è una di questi. La sua avventura sul piccolo schermo è stata, come molti show in questa lista, esaltata più dalla sua performance che dalla storia che la circondava, in particolare quando si occupava maggiormente dei legami di Khan con una razza extradimensionale. Ma quando Ms. Marvel si è accontentata di essere un romanzo di formazione, che nello specifico si occupa di Kamala che cerca di conciliare la sua eredità pakistana con le sue super-ambizioni, è stata una sorpresa.

8 Luke Cage Netflix 2016-2018

I primi sette episodi della prima stagione di Luke Cage, con Mike Colter nei panni dell’eroe antiproiettile di Harlem, sono pura dinamite, in gran parte grazie all’avvincente interpretazione di Mahershala Ali nei panni del principale rivale di Cage, Cornell “Cottonmouth” Stokes. Ma la serie ha inspiegabilmente ucciso Cottonmouth e non ha mai veramente ripreso la magia della dinamica Colter vs. Ali. La serie aveva una fantastica colonna sonora hip-hop, spesso usata per segnare le sequenze d’azione sfruttando le dimensioni e l’indistruttibilità del suo eroe. Inoltre, avrebbe beneficiato parecchio di alcuni episodi autoconclusivi all’inizio di ogni stagione per alleviare uno dei ritmi più lenti di tutti gli show Netflix. Cage è stato introdotto per la prima volta nei fumetti come un “eroe in affitto”. Perché la serie non si è mai preoccupata di rendere “action” quell’idea, in modo che gli archi narrativi non si esaurissero molto prima di ogni finale di stagione?

7 Hawkeye Disney+ 2021

Questa squadra di due arcieri provetti ha ironicamente preso una mira modesta rispetto a molti dei suoi coevi Disney+, puntando su una semplice buddy comedy, un’azione frizzante e atmosfere natalizie, ma ha centrato abilmente i suoi obiettivi. Jeremy Renner, a cui è stata concessa la licenza di essere più libero di quanto non sia quando è con gli Avengers, si è sposato bene con l’impaziente (fin troppo) Kate Bishop di Hailee Steinfeld. E ai due Occhi di Falco è stata data una galleria di cattivi super varia, tra cui Kingpin, Echo, un esercito di scagnozzi in tuta che chiamano tutti “bro” e la deliziosa Yelena Belova (Florence Pugh) di Black Widow. L’episodio costruito attorno a un lungo inseguimento in auto e una freccia molto grande rimane un punto culminante dell’intera era Disney+.

6 Agatha All Along Disney+ 2024

Proprio come WandaVision era un omaggio alle sitcom in cui ogni episodio assumeva la forma di una comedy televisiva d’epoca, il suo spin-off (a lungo rimandato) è un omaggio alle serie fantasy e fantascientifiche degli anni Novanta come Buffy l’ammazzavampiri, che sapeva come usare vecchie storie del “mostro della settimana” per far portare avanti un arco narrativo più ampio. Qui la strega longeva di Kathryn Hahn, diventata la vicina ficcanaso Agatha Harkness, fa squadra con Billy (Joe Locke), ovvero l’anima di uno dei figli creati magicamente da Scarlet Witch, e una congrega di altre streghe cadute in missione per recuperare i loro poteri. Ogni episodio ha un obiettivo distinto e un’atmosfera di genere diversa (commedia romantica una settimana, film slasher la successiva), ma tutto al servizio di rispondere a grandi domande su chi sia esattamente Billy, cosa voglia veramente Agatha e se le altre streghe siano delle sciocche a fidarsi di lei anche solo per un momento. Non è chiaro se un giorno Billy farà squadra con Kamala Khan, Kate Bishop e gli altri Vendicatori di seconda generazione, o se Agatha finirà per essere la fine di una particolare fase della Marvel Tv. Ma se sarà la seconda, che modo emozionante, divertente, triste e creativo di andarsene.

5 Loki Disney+ 2021-2023

Come unico show live-action Disney+ MCU finora ad avere due stagioni, Loki è difficile da classificare. Il suo primo capitolo – in cui una variante del dio imbroglione norreno interpretato da Tom Hiddleston viene coinvolta in uno scenario burocratico che si sposta nel tempo trovando la sua alleanza con il poliziotto accomodante di Owen Wilson, Mobius – ha le carte in regole per stare nella top five della classifica televisiva Marvel, e potrebbe puntare proprio alla vetta. È stata inventiva, coraggiosa, e ha sfruttato molto il tempo extra per conoscere meglio un personaggio già apparso in così tanti film. La seconda stagione è stata perlopiù un fiasco, però, rimanendo troppo invischiata sia nel gergo tecnico che nella fatica multiversale che è stata un problema per gran parte della Marvel dopo Endgame. Facendo una media fra le due stagioni, la mettiamo al quinto posto.

4 Jessica Jones Netflix 2015-2019

Nel migliore dei casi, Jessica Jones, con Krysten Ritter nei panni di una supereroina fallita e amareggiata che affronta il trauma di essere stata schiavizzata e violentata dal cattivissimo in grado di controllare la mente, Kilgrave (David Tennant), è arrivata a livelli emotivi così crudi e potenti che ha fatto sembrare la maggior parte del resto dell’MCU roba per bambini. Ma è anche l’esempio più lampante dei problemi di ritmo che derivano dal dedicare una stagione intera a una storia puramente serializzata. Poiché Jessica e Kilgrave non potevano avere la loro resa dei conti fino al finale della prima stagione, la trama ha dovuto prendere diverse svolte un po’ “meh”, una delle quali riguardava Kilgrave che veniva liberato in modo improbabile da una folla inferocita composta da molte delle altre persone sopravvissute ai suoi poteri mostruosi, per ritardare l’inevitabile confronto. E poi, una volta eliminato Kilgrave, le stagioni successive hanno faticato a trovare avversari i cui conflitti con Jessica potessero giustificare anche solo metà del tempo dedicato al più grande dei suoi cattivi.

3 Agent Carter ABC 2015-2016

Nei panni di Peggy Carter, vivace spia britannica e cotta di Steve Rogers durante la Seconda guerra mondiale in Captain America: The Winter Soldier, Hayley Atwell ha spaccato al punto che le è stato dato uno spin-off tutto suo, ambientato nel periodo successivo al conflitto. Pensata come una specie di serie sorella di Agents of S.H.I.E.L.D. – Peggy lavorava per l’SSR, un precursore di S.H.I.E.L.D. – Agent Carter ha immediatamente stabilito la sua affascinante identità come un’avventura d’epoca che ha sfruttato le vibe rétro di Atwell (aiutate da favolosi abiti anni Quaranta), la sua facile interazione con James D’Arcy as il maggiordomo-diventato-spia Edwin Jarvis e l’abilità di Peggy di superare in astuzia i colleghi maschi e gli avversari che la sottovalutavano a causa del suo genere. Agent Carter è stato l’unico show dell’era televisiva Marvel pre-Kevin Feige nei confronti del quale la gente che va al cinema ha avuto qualche coinvolgimento o affetto. Non a caso, Peggy continuava a tornare nei film in scene in cui chi non aveva visto la serie ignorava ciò che stava accadendo, e ha persino finito per essere parte del climax emotivo di Avengers: Endgame. È stata, quella, una sequenza agrodolce, perché, a seconda di quale degli sceneggiatori di quel film interpelli, la reunion tra Steve e Peggy potrebbe aver cancellato gli eventi di Agent Carter. Ma anche se non fosse mai “accaduto”, Agent Carter è ancora lì in streaming.

2 Daredevil Netflix 2015-2018

L’incarnazione originale di Daredevil non era perfetta, soffriva degli stessi problemi di ritmo dei suoi pari Netflix, in particolare in una seconda stagione che ha fatto ampiamente a meno del lavoro ipnotizzante di Vincent D’Onofrio nei panni di Kingpin. Ma è stato facilmente lo show migliore e più costante del periodo pre-Feige. E ha avuto abbastanza alti nelle sue performance, e soprattutto in alcune delle sequenze di combattimento più sbalorditive mai viste in televisione, da piazzarlo prima di tutte le serie realizzate dal regime attuale. Tranne una.

1 WandaVision Disney+ 2021

WandaVision è in cima alla nostra lista dei migliori show televisivi Marvel perché parlava di televisione? Non proprio, anche se dedicare ogni episodio a pastiche di programmi come La famiglia Brady, Casa Keaton e Malcolm ha fornito una preziosa base strutturale che è mancata a molte serie Marvel prima o dopo. Principalmente, WandaVision è al primo posto perché è stato il più efficace di tutti questi show nel trovare una verità emotiva profonda e risonante all’interno del contesto metaforico di streghe, sintezoidi e bambini che esistono solo nell’immaginazione della loro madre dotata di poteri magici. Inoltre, “Cos’è il dolore, se non l’amore che persevera?” continua a stabilire i più alti standard per qualsiasi serie Marvel successiva che voglia eguagliare quella concisione tanto poetica.

