Le serie tv da vedere ad aprile 2025

Pulse

Netflix 3 aprile

Pulse | Trailer ufficiale | Netflix Italia

Watch this video on YouTube

Mentre il personale del più trafficato centro traumatologico di Miami gestisce emergenze mediche, la giovane dottoressa del pronto soccorso Danny Simms (Willa Fitzgerald) è inaspettatamente promossa a specializzanda capo. E intanto la sua storia d’amore sta andando a rotoli. Se sentite delle vibe da Grey’s Anatomy reloaded è tutto normale.

The Bondsman

Prime Video 3 aprile

The Bondsman - Official Red Band Trailer | Prime Video

Watch this video on YouTube

Hub Halloran, un cacciatore di taglie assassinato, viene resuscitato dal Diavolo, per catturare e rispedire indietro i demoni fuggiti dalla prigione dell’Inferno. Mentre dà loro la caccia, aiutato e allo stesso tempo ostacolato dalla sua famiglia, Hub cercherà cercare una seconda possibilità nella vita, nell’amore e – brace youselves – nella musica country. Ah, Hub ha il volto inconfondibile di Kevin Bacon.

Dying for Sex

Disney+ 4 aprile

FX's Dying For Sex | Trailer Ufficiale | Dal 4 Aprile su Disney+

Watch this video on YouTube

Ispirata alla storia vera di Molly Kochan (Michelle Williams), una donna che – dopo una diagnosi di cancro al seno in fase terminale – decide di lasciare il marito Steve (Jay Duplass) e inizia a esplorare per la prima volta nella sua vita la varietà e la complessità dei suoi desideri sessuali. Molly ha molto da realizzare nel poco tempo che le resta. E non c’è spazio per moralismi o giudizi.

The Handmaid’s Tale 6

TIMVision 8 aprile

The Handmaid's Tale | Final Season Trailer | Hulu

Watch this video on YouTube

Gran finale per June (Elisabeth Moss) & C. Il suo spirito indomito e la sua determinazione la riportano a lottare per sconfiggere Gilead. Luke (O.T. Fagbenle) e Moira (Samira Wiley) si uniscono alla resistenza. Serena (Yvonne Strahovski) cerca di far ravvedere Gilead mentre il comandante Lawrence (Bradley Whitford) e zia Lydia (Ann Dowd) fanno i conti con ciò che hanno fatto e Nick (Max Minghella) affronta difficili prove di carattere. Un inno a speranza, coraggio, solidarietà e resilienza nella ricerca della giustizia e della libertà. In contemporanea con gli Stati Uniti.

Black Mirror 7

Netflix 10 aprile

Black Mirror: Season 7 | Official Trailer | Netflix

Watch this video on YouTube

Perdere la testa e il contatto con la realtà, perché niente è come sembra. Nuove storie dell’amatissima serie distopica (e profetica) più dark in circolazione by Charlie Brooker. Gente comune, Bestia nera, Euology, Hotel Reverie, Come un giocattolo sono i titoli di cinque dei capitoli, tra programmi medici pieni di pubblicità, strane situazioni aziendali, persone che possono entrare nelle fotografie e ovviamente AI . L’ultimo episodio è il sequel del celeberrimo USS Callister, durata: 1 ora e 28 minuti. E il cast è super: dal ritorno di Cristin Milioti a Paul Giamatti, da Issa Rae a Emma Corrin.

Your Friends & Neighbors

Apple TV+ 11 aprile

Your Friends & Neighbors — Official Trailer | Apple TV+

Watch this video on YouTube

Ha perso lavoro, famiglia e soldi: cos’altro ha da perdere? Dopo essere stato licenziato in tronco, un gestore di fondi speculativi ancora alle prese con il suo recente divorzio inizia a rubare nelle case dei vicini nel ricchissimo Westmont Village, solo per scoprire che i segreti e gli affari nascosti dietro a quello sfarzo potrebbero essere più pericolosi di quanto abbia mai immaginato. E sì, il protagonista è LUI: Jon Hamm.

Doctor Who 15

Disney+ 12 aprile

Doctor Who Season 2 Official Trailer 🛸 - BBC

Watch this video on YouTube

Il leggendario Dottore british, un timelord alieno che viaggia nello spazio e nel tempo (per la seconda volta incarnato da Ncuti Gatwa di Sex Education), incontra Belinda Chandra (Varada Sethu) e dà inizio a un’epica missione per riportarla sulla Terra. Una forza misteriosa però impedisce il loro ritorno, perciò la squadra a bordo del TARDIS (torna anche Millie Gibson nei panni di Ruby Sunday) dovrà affrontare pericoli enormi e nemici spaventosi.

The Last of Us 2

Sky Atlantic e NOW 14 aprile

The Last of Us S2 | Trailer ufficiale

Watch this video on YouTube

Dopo un primo ciclo di episodi da record, seconda attesissima stagione della serie basata sul videogame di Naughty Dog per PlayStation. Cinque anni dopo gli eventi del primo capitolo Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) saranno trascinati in un conflitto fra di loro e contro un mondo persino più pericoloso e imprevedibile di quello che si erano lasciati alle spalle. Ci sono anche Gabriel Luna (Tommy) e Rutina Wesley (Maria). Tra le new-entry pure Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen), Danny Ramirez (Manny) e Jeffrey Wright (Isaac). Guest star l’ormai onnipresente Catherine O’Hara. In contemporanea con gli Stati Uniti.

Government Cheese

Apple TV+ 16 aprile

Government Cheese — Official Trailer | Apple TV+

Watch this video on YouTube

I Chambers sono una famiglia eccentrica, che insegue sogni ambiziosi e apparentemente irrealizzabili, splendidamente distaccata dalla realtà del mondo che la circonda. Quando Hampton Chambers (David Oyelowo) viene rilasciato dal carcere, la tanto attesa riunione di famiglia non va come aveva previsto. Durante la sua assenza, la moglie e i figli hanno formato un nucleo familiare non convenzionale e il ritorno di Hampton getta il loro mondo nel caos. Commedia surrealista ambientata nella San Fernando Valley del 1969.

Mid-Century Modern

Disney+ 18 aprile

Mid-Century Modern | Official Trailer | Hulu

Watch this video on YouTube

Dai creatori di Will & Grace, Max Mutchnick e David Kohan, (e con produttore esecutivo Ryan Murphy), una commedia sulla famiglia che ti scegli: Mid-Century Modern segue tre migliori amici gay che, dopo una morte inaspettata, decidono di abbracciare i loro anni d’oro insieme nella soleggiata Palm Springs, dove il più ricco vive con la madre. Starring Nathan Lane, Matt Bomer e Nathan Lee Graham.

Andor 2

Disney+ 23 aprile

Andor Stagione 2 | Trailer Ufficiale | Dal 23 Aprile su Disney+

Watch this video on YouTube

Nella seconda e ultima stagione di Andor, l’orizzonte della guerra si avvicina e Cassian (Diego Luna) diventa un elemento chiave dell’Alleanza Ribelle. Tutti saranno messi alla prova tra l’aumentare della posta in gioco, tradimenti, sacrifici e conflitti. La serie riporta l’orologio indietro di cinque anni rispetto agli eventi di Rogue One, per raccontare la storia del protagonista del film e la sua trasformazione da disinteressato e cinico signor nessuno a un eroe ribelle che ruberà i piani dell’arma di distruzione di massa dell’Impero: la Morte Nera, ponendo le basi per gli eventi del film originale del 1977.

Étoile

Prime Video 24 aprile

ÉTOILE | Trailer Ufficiale | Prime Video

Watch this video on YouTube

Nuova avventura comedy per Nostra Signora della TV Amy Sherman-Palladino, dopo Una mamma per amica e The Marvelous Mrs. Maisel, da cui si porta dietro Luke Kirby, per tutti ormai il meraviglioso Lenny Bruce. C’era già stata Bunheads sul mondo della danza, ma qui si alza decisamente la posta in gioco: ambientata fra New York e Parigi, Étoile segue i ballerini e lo staff artistico di due compagnie di danza di fama mondiale, che, per salvare le loro storiche istituzioni, tenteranno una mossa ambiziosa: scambiarsi gli allievi di maggior talento. E tra i protagonisti c’è madame Charlotte Gainsbourg.

You 5

Netflix 25 aprile

YOU - Stagione 5 | Trailer ufficiale | Netflix Italia

Watch this video on YouTube

Lo stalker/serial killer più famoso della serialità, Joe Goldberg (Penn Badgley), è tornato a New York per un’ultimo glorioso valzer e si è sposato con la CEO di una corporation multimilionaria (non chiedete come), in poche parole: è diventato l’uomo più visibile della Grande Mela. Ovviamente ha dovuto seppellire le sue vecchie vite per riuscirci. Peccato però che la sua natura non possa fare a meno di tornare galla quando incontra Bronte (Madeline Brewer, la Janine di The Handmaid’s Tale), una drammaturga spirito libero che inizia a lavorare per lui. “In fondo io sono una persona normale”, dice Joe. Se’, vabbè.

Carême

Apple TV+ 30 aprile

Carême — Official Trailer | Apple TV+

Watch this video on YouTube

Antonin Carême (Benjamin Voisin) passa dalle umili origini parigine all’apice della celebrità culinaria nell’Europa di Napoleone. Il suo unico sogno è diventare lo chef più famoso al mondo, ma il suo talento e le sue ambizioni attirano l’attenzione di politici famosi e potenti, che lo usano come spia per la Francia. Determinato a sfuggire alla povertà e a realizzare il suo sogno, Carême può scegliere la vendetta, oppure può avere tutto: donne, ricchezza, fama. Ma a quale prezzo?