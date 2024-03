Oscar 2024, i nostri pronostici: il miglior attore protagonista

Altro giro, altro nome che sembrava aver blindato la vittoria. Lo scorso autunno non c’erano dubbi: Bradley Cooper avrebbe vinto il suo primo Oscar come attore (dopo le noms per Il lato positivo, American Hustle, American Sniper e il suo ultra candidato esordio A Star Is Born) per Maestro. E invece poi è arrivato Giamatti, e soprattutto le quotazioni dell’“estivo” Oppenheimer ritratto da Murphy hanno ripreso quota. E anche stavolta resterà a bocca asciutta: an Academy Award winner is not born.



Foto: Netflix