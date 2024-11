Lady Gaga sarà nella seconda stagione di ‘Mercoledì’

A settembre, Netflix ha offerto un’anteprima della seconda stagione di Mercoledì, la serie con Jenna Ortega sulle avventure della figlia di casa Addams. Il video dietro le quinte mostrava solo frammenti del backstage con Jenna Ortega che aveva detto a riguardo che «non si poteva mostrare di più». E rra capiamo perché: in Mercoledì arriva Lady Gaga .

Secondo Variety, la musicista e attrice farà un cameo nella seconda stagione. Non sono ancora stati rivelati ulteriori dettagli sul ruolo, anche se sembra che sia in lavorazione da un po’. È stato riferito che i produttori miravano a far partecipare Gaga allo show in una veste più ampia, ma alla fine hanno optato per un’apparizione più limitata.

Il rapporto tra Gaga e lo show è iniziato a dicembre 2022, quando il suo brano Bloody Mary è diventato virale grazie alla scena in cui Ortega eseguiva una coreografia decisamente particolare. Nella serie il pezzo utilizzato era Goo Goo Muck dei Cramps, ma sui social media un nuovo montato con Bloody Mary era diventato popolarissimo.

Wednesday Dance - Lady Gaga - Bloody Mary

La stessa Gaga aveva partecipato alla challenge, condividendo un TikTok in cui eseguiva il ballo sulla sua canzone.

La seconda stagione di Mercoledì è attualmente in fase di riprese in Irlanda. Lo show ha accolto un certo numero di nuovi personaggi fissi della serie, tra cui Steve Buscemi, Billie Piper, Evie Templeton, Owen Painter e Noah Taylor. La notizia del cameo di Gaga arriva dopo che era stato precedentemente rivelato che Christopher Lloyd, che ha interpretato Fester Addams nei film della Famiglia Addams dei primi anni Novanta, farà un’apparizione speciale. Altri ospiti includono Thandiwe Newton, Joanna Lumley, Heather Matarazzo e Haley Joel Osment.