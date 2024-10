Chris Hemsworth è in trattative per interpretare il Principe Azzurro

Chris Hemsworth è in trattative per interpretare l’iconico interesse amoroso delle fiabe nel prossimo film della Disney Prince Charming. Lo scrive The InSneider. I dettagli della trama sono ancora segreti, anche se pare che il film, di cui è stata confermata per la prima volta in fase di sviluppo proprio la scorsa settimana, sarà un live-action e non dovrebbe essere specificamente legato a Cenerentola, la favola di cui è più sinonimo. La regia sarà affidata a Paul King (Wonka). King, Simon Farnaby e Jon Croker stanno scrivendo la sceneggiatura.

L’attore di Thor ha recentemente doppiato Optimus Prime nel film d’animazione di fantascienza Transformers One e all’inizio di quest’anno è apparso nel ruolo del folle signore della guerra Dementus in Furiosa: A Mad Max Saga di George Miller al fianco di Anya Taylor-Joy.

Prossimamente reciterà nel thriller di Amazon MGM Studios Crime 101, con Halle Berry, Barry Keoghan e il collega “Avenger” Mark Ruffalo. Il film è basato su un racconto di Don Winslow, diretto da Bart Layton (American Animals, The Imposter). La storia originale di Winslow segue una serie di furti di gioielli di alto livello su e giù per la Pacific Coast Highway, rimasti irrisolti per anni, soprattutto perché l’autore ha rispettato un rigido codice che lui chiama “Crime 101”. La polizia attribuisce i furti ai cartelli colombiani, ma l’istinto del detective Lou Lubesnick dice che è opera di un solo uomo. Ora il lupo solitario ladro di gioielli è alla ricerca del leggendario ultimo colpo e Lou decifra tutte le regole di “Crime 101”.

Wonka di King con Timothee Chalamet è stato un successo commerciale per la Warner Bros., incassando 218 milioni di dollari a livello nazionale e 634 milioni di dollari al botteghino globale. King ha anche diretto Paddington del 2014 e il suo sequel del 2017, che hanno incassato complessivamente 615 milioni di dollari in tutto il mondo. Non tornerà per il terzo film, Paddington in Perù, ma ha contribuito alla sua storia.

La Disney al momento non ha commentato il casting di Hemsworth.