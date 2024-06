I film da vedere a giugno 2024

Kinds of Kindness

Yorgos Lanthimos al cinema dal 6 giugno

KINDS OF KINDNESS | Official Teaser | Searchlight Pictures

Satira grottesca (e crudelissima) sui bisogni e le dipendenze del nostro tempo. Yorgos Lanthimos torna alle atmosfere dei primi film (e difatti co-sceneggia il fedele Efthimis Filippou di Alps e Dogtooth) e dirige un trittico disturbante e illuminante. Tutti gli attori – eccellenti: Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley e tanti altri – interpretano ruoli diversi in ogni episodio. Premio per la miglior interpretazione maschile a Cannes a Plemons.

El Paraíso

Enrico Maria Artale al cinema dal 6 giugno

EL PARAÍSO | Trailer ufficiale HD

Un rapporto fortissimo e quasi morboso tra una madre colombiana (Margarita Rosa de Francisco) e il figlio nato e cresciuto a Roma (Edoardo Pesce). All’opera seconda dopo Il terzo tempo, Enrico Maria Artale firma un affresco “a bordo Tevere” sospeso tra famiglia, droga, ballo, e riscatto forse impossibile. Due premi a Venezia 80 nella sezione Orizzonti: miglior attrice e miglior sceneggiatura.

Arrivederci Berlinguer!

Michele Mellara, Alessandro Rossi al cinema dal 10 giugno

In occasione dei funerali di Enrico Berlinguer, molti dei più noti registi italiani realizzarono per Unitelefilm un documentario sull’evento, L’addio a Enrico Berlinguer. A quarant’anni da quel giorno, Michele Mellara e Alessandro Rossi prendono gran parte di quel prezioso documento e realizzano un nuovo film, sull’eredità lasciata da uno dei più grandi leader della sinistra italiana.

The Animal Kingdom

Thomas Cailley al cinema dal 13 giugno

THE ANIMAL KINGDOM | Trailer italiano ufficiale HD

In un mondo colpito da un’ondata di mutazioni che stanno gradualmente trasformando alcuni esseri umani in animali, François fa tutto il possibile per salvare sua moglie, colpita da questa misteriosa condizione. Mentre alcune creature scompaiono in una foresta vicina, parte con il figlio sedicenne Émile per una ricerca che cambierà le loro vite per sempre. Distopia à la francese, nel cast Romain Duris e Adèle Exarchopoulos.

Bad Boys: Ride or Die

Adil El Arbi, Bilall Fallah al cinema dal 13 giugno

Bad Boys: Ride or Die - Dal 13 giugno al cinema - Trailer Ufficiale

Tornano gli agenti Mike Lowrey e Marcus Burnett (Will Smith e Martin Lawrence), con una nuova indagine sulla corruzione all’interno della polizia di Miami. Scopriranno che il loro ex capitano Conrad Howard (Joe Pantoliano), ora defunto, è accusato di aver lavorato con i cartelli della droga. Ma tutto questo si ritorcerà contro di loro… Dirigono Adil El Arbi e Bilall Fallah, tra gli interpreti anche Eric Dane e Vanessa Hudgens.

Dall’alto di una fredda torre

Francesco Frangipane al cinema dal 13 giugno

La normalità di una famiglia come tante viene spezzata da una terribile scoperta: entrambi i genitori sono gravemente malati, ma solo uno dei due può essere salvato. Spetta ai figli decidere se comunicarglielo e, soprattutto, chi dei due tenere in vita. Opera prima di Francesco Frangipane, che dirige Edoardo Pesce (rieccoci!), Vanessa Scalera, Anna Bonaiuto, Giorgio Colangeli ed Elena Radonicich.

The Watchers – Loro ti guardano

Ishana Night Shyamalan al cinema dal 13 giugno

The Watchers - Loro ti guardano | Teaser Trailer Ufficiale

Esordio alla regia di Ishana Night Shyamalan, figlia di cotanto padre. Di cui sembra riprendere le atmosfere: Mina (Dakota Fanning) è un’artista ventottenne che rimane intrappolata in una vasta foresta irlandese. Dopo aver trovato rifugio in una casa con una grande vetrata, scopre che altre tre persone vi abitano e che ogni notte sono osservate da creature misteriose che vivono nei boschi. Rabbrividiamo…

The Bikeriders

Jeff Nichols al cinema dal 19 giugno

The Bikeriders | Trailer Ufficiale

Dal regista di Take Shelter, Midnight Special e Loving, l’ascesa di un club di motociclisti che in un decennio passano dall’essere degli outsider a una vera e propria banda. Kathy (Jodie Comer) fa parte dei Vandals ed è sposata con un biker spericolato di nome Benny (Austin Butler). La donna deve destreggiarsi tra il temperamento del marito e la fedeltà che quest’ultimo deve a Johnny (Tom Hardy), il leader della banda.

Inside Out 2

Kelsey Mann al cinema dal 19 giugno

Inside Out 2 | Trailer Ufficiale

Grandi cult tornano. Riley è ormai adolescente, e sta per affrontare le superiori. Gioia, Tristezza, Rabbia, Disgusto e Paura avranno dunque a che fare con le nuove emozioni della crisi adolescenziale: Noia, Imbarazzo, Invidia, Ansia e Nolstagia. Alla regia la new entry Kelsey Mann, mentre al copione torna Meg LeFauve, che ha scritto l’originale oltre a Il viaggio di Arlo e Il drago di mio padre.

L’amante dell’astronauta

Marco Berger al cinema dal 20 giugno

L'AMANTE DELL'ASTRONAUTA | Trailer Ufficiale | Dal 20 Giugno al Cinema

Durante un’estate al mare, Pedro, apertamente gay, e Maxi, etero e single, iniziano un’amicizia affettuosa che stupisce tutti i loro amici. I due giocano a fare i fidanzati e gli altri ci cascano: persino la ex ragazza di Maxi, che piomba “sul luogo del delitto”. Ma, poco a poco, Pedro e Maxi cascano nella stessa rete che hanno lanciato. Il film dell’argentino Marco Berger è definito “una storia gay spudoratamente felice”. E ci basta per farcelo piacere.

A Quiet Place – Giorno 1

Michael Sarnoski al cinema dal 26 giugno

A Quiet Place: Giorno 1 | Trailer Ufficiale

Prequel/spin-off della saga horror apocalittica ideata da John Krasinski, vede al centro Lupita Nyong’o, premio Oscar per 12 anni schiavo, e Djimon Hounsou, che torna ad interpretare il ruolo dell’uomo sull’isola, presente nel secondo capitolo. Tre le altre new entry Alex Wolff e Joseph Quinn, mentre dietro la macchina da presa subentra Michael Sarnoski, autore del cult Pig con Nicolas Cage.

Fremont

Babak Jalali al cinema dal 27 giugno

Fremont Trailer #1 (2023)

Donya (la bravissima Anaita Wali Zada) è una giovane rifugiata afghana che vive a Fremont, California. Conduce un’esistenza vuota e solitaria, divisa tra il lavoro come autrice di profezie per i biscotti della fortuna e le sessioni di terapia con l’eccentrico dottor Anthony. E intanto cerca l’amore… Co-sceneggiato dalla Carolina Cavalli di Amanda e vincitore di un Independent Spirit Award. Nel cast anche Jeremy Allen White.

Hit Man – Killer per caso

Richard Linklater al cinema dal 27 giugno

HIT MAN Trailer 4K (2024) | Glen Powell | Action, Comedy

Arriva nelle sale a quasi un anno (vergogna!) da Venezia 80 questa spassosa action comedy starring il neodivo Glen Powell (Top Gun: Maverick, Tutti tranne te), alias un timido professore di filosofia che lavora part-time come consulente informatico per il dipartimento di polizia. Un giorno si trova a impersonare un sicario, e lui ci prende guasto… Un Richard Linklater in grandissima forma per uno dei film davvero imperdibili quest’estate.

A Family Affair

Richard LaGravenese su Netflix dal 28 giugno

La superstar – e dongiovanni – Chris Cole (Zac Efron) si innamora della madre (Nicole Kidman) della sua assistente (Joey King). Ma la differenza d’età tra i due non sarà l’unico problema… Rom-com per l’estate “made in Netflix” con un cast all-star. Dirige Richard LaGravenese, regista specializzato in sentimenti (Kiss, P.S. I Love You) nonché sceneggiatore di L’amore ha due facce e L’uomo che sussurrava ai cavalli.