Austin Butler sarà il protagonista del nuovo ‘American Psycho’ by Luca Guadagnino

Austin Butler sarà il protagonista del nuovo adattamento by Luca Guadagnino del libro American Psycho di Bret Easton Ellis per Lionsgate. Lo scrive in esclusiva Variety. Sebbene circolassero voci secondo cui Jacob Elordi sarebbe stato scelto per interpretare Patrick Bateman, è andata diversamente. Il film, con la sceneggiatura di Scott Z. Burns (Panama Papers), non sarà un remake del lungometraggio del 2000, ma un nuovo adattamento del romanzo di Ellis.

Nel film originale, uscito nel 2000 e ambientato negli anni ’80, Christian Bale interpreta Patrick Bateman, uno yuppie di Wall Street e serial killer. Sotto la lente di Guadagnino, dietro Chiamami col tuo nome, Challengers e più recentemente Queer, la nuova interpretazione del libro potrebbe avere un’enfasi erotica maggiore rispetto alla satira horror originale. Guadagnino si è immerso nel genere anche con Suspiria e Bones and All. E anche se Butler reciterà nel il ruolo principale nel film, Guadagnino potrebbe aver interpretato il personaggio di Patrick Bateman in un modo molto diverso rispetto alla sua precedente incarnazione.

Guadagnino ha appena terminato le riprese di After the Hunt con Julia Roberts e Andrew Garfield. I suoi due film precedenti, Queer e Challengers, sono stati nominati ai Golden Globe. Daniel Craig (Queer) è stato nominato come miglior attore, mentre Zendaya è in lizza per la migliore attrice in Challengers, che è nominato anche come film (musical o comedy) e la musica.