«Cesc Fàbregas è già un grande allenatore», parola di Lele Adani

«Se uno che non capisce di calcio e vede Milan-Como, pensa che il Milan è quello biancoblù». Nonostante una sconfitta non meritata nell’ultima di campionato contro i rossoneri, Ces Fàbregas è orgoglioso dei suoi uomini. E ne ha ragione. Il Como, oltre ad essere passato in vantaggio sul match, ha giocato – come sempre negli ultimi mesi – con un livello di organizzazione e agonismo da grande squadra, a riprova di come l’esperienza e la capacità dell’ex campione del mondo abbiamo già plasmato una nuova realtà del calcio italiano.

Ai tanti che stanno elogiando l’allenatore del Como si è aggiunto anche Lele Adani che a Viva El Futbol, il suo programma di analisi sportiva con Antonio Cassano e Nicola Ventola: «Fàbregas è già un grande allenatore». Aggiungendo: «Fàbregas è già calcio».

Le parole di Adani analizzano un pensiero che Fàbregas ha condiviso ai microfoni: «In Italia c’è questa cultura, conta solo il risultato. Io vedo in calcio in un altro modo. Fai una partita in cui pensi “Ho giocato bene” e poi vieni massacrato per il risultato. O al contrario, portato in trionfo se vinci anche giocando male». Il commentatore ha elogiato il modo di pensare al calcio di Ces, con parole al miele: «Un allenatore pensante che viene e porta una filosofia che oramai è sempre più ricercata. Parla di pensieri e lavoro, visione e quotidiano, che non sono cose scollegate tra di loro».

Continua Adani: «Con una dichiarazione ha richiamato un determinato tipo di calcio, quello che noi cerchiamo di accompagnare e difendere».