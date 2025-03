È morto Bruno Pizzul, la voce della Nazionale

Tra pochi giorni, l’8 marzo, avrebbe compiuto 87 anni. Si è spento però prima all’ospedale di Gorizia Bruno Pizzul, una delle voci storiche del calcio italiano.

Nel 1970 Pizzul commenta la sua prima partita, Juventus contro Bologna, spareggio di Coppa Italia, diventando poi voce della nazionale italiana dal 1986 al 2002. Sue le storiche telecronache delle Notti magiche del 1990 e dei Mondiali negli Stati Uniti del 1994.

Prima della carriera da telecronista, Pizzul affronta quella di calciatore, militando in squadre come Catania, Udinese e Sassari Torres. Oltre alle telecronache condurrà anche programmi televisivi sportivi in Rai (dove entrò nel 1969).