Rolling Stone torna in edicola con un numero speciale su Ligabue

Correggio è il fortino di Ligabue, il luogo che soddisfa il suo bisogno d’appartenenza, il centro di gravità di molte sue opere, l’oggetto di una geografia sentimentale in cui tutta Italia ha finito per riconoscersi. È anche il punto di partenza del nuovo numero speciale da collezione di Rolling Stone che a partire dall’11 dicembre troverete in edicola e all’e-commerce (ma potete già effettuare il PRE-ORDER, QUI). È la più ampia e aggiornata retrospettiva mai fatta sul musicista che tra pochi mesi festeggerà i 30 anni di Certe notti e dell’album Buon compleanno Elvis con due grandi concerti al Campovolo e alla Reggia di Caserta.

Oltre a una lunga intervista all’artista, troverete le parole di amici e collaboratori che condividono e hanno condiviso con lui 35 anni di musica. Come l’ex manager Claudio Maioli, che racconta l’epopea dei grandi concerti a Campovolo, il produttore Fabrizio Barbacci che ripercorre le session di Buon compleanno Elvis, il chitarrista Federico Poggipollini e l’ultimo arrivato nella banda, il figlio Lenny Ligabue. Leggerete uno speciale sul film ‘Radiofreccia’ nato quasi per caso e diventato culto generazionale, ma anche le storie legate al fan club Bar Mario, i ritratti del Liga tratteggiati appositamente per Rolling Stone da Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Elisa, Loredana Bertè, Piero Pelù, Eugenio Finardi, Gazzelle, Mauro Pagani.

Ci sono la storia delle band che hanno accompagnato il passaggio di Ligabue dalle sale parrocchiali agli stadi, la rilettura col senno di poi dei testi dell’album del 1995, un saggio sui bar come quello di Mario entrati nell’immaginario collettivo, un viaggio letterario e fotografico nella Bassa e decine di straordinarie immagini d’archivio che raccontano il lungo viaggio di un artista che si è confrontato con ogni tipo di linguaggio, dalla musica al cinema alla letteratura, senza mai snaturarsi. È il ritratto sfaccettato e autentico di un agitatore di provincia diventato superstar nazionale.