Tyler, the Creator: nella musica «ci sono troppi finti artisti che fanno canzoni-meme solo per soldi»

Se di recente Tyler, the Creator si è espresso con parole dure sul rap e sui media, non è per mancanza di rispetto verso il genere e il suo ecosistema. Questo quanto ha affermato in una nuova intervista.

Nella sua ultima critica, Tyler ha puntato il dito contro gli artisti che, a suo avviso, hanno secondi fini. L’osservazione si trova nell’anteprima di un nuovo episodio della serie web Mavericks with Mav Carter (Maverick Carter è il partner commerciale di LeBron James presso SpringHill, una società di produzione video).

Tyler, The Creator’s thoughts on some of the current rappers… “There are so many [guys] out right now who aren’t musicians, that are getting treated like musicians because they make meme records.” “[They] publicly will be like, ‘I don’t give a f**k about music, I just do this… pic.twitter.com/83ZvlYdr0r — NFR Podcast (@nfr_podcast) August 13, 2024

Nella clip, Tyler dice a Carter: «In questo momento ci sono così tanti nigga che non sono musicisti ma vengono trattati come tali perché fanno canzoni-meme — in pubblico dicono cose tipo, “Non me ne frega un cazzo della musica. Faccio questa roba solo per soldi”».

L’artista ha paragonato la diffusione di questo fenomeno al famoso meme del “triplo Spider-Man” (dove tre Spider-Man identici si tengono in “stallo” puntando le mani contro gli altri): «Quando le etichette dicono, “Certo, pubblichiamo questa roba”, quello che stanno facendo è occupare spazio che dovrebbe essere lasciato a nigga come me». Subito prima, Tyler, the Creator aveva lanciato una sorta di disclamier: «Non voglio sembrare un hater. A volte ho energia da hater solo perché penso di essere molto bravo».

«È quel tipo di frustrazione che dice che ci tieni davvero, a questa forma d’arte?», questa la domanda di Carter in risposta alle affermazioni dell’artista.

«Amo questa forma d’arte così tanto, fratello», ha risposto Tyler. L’intervista completa sarà disponibile da oggi su YouTube, a partire dalle 19:00.

In un post su X in cui ha condiviso il video, il rapper Russ ha concordato con l’opinione di Tyler. «Assolutamente d’accordo», ha scritto. «Fare musica solo per arricchirsi è il motivo per cui la maggior parte della musica fa schifo».

spot on making music solely to get rich is why the majority of the music sucks ass https://t.co/REBhQfj0cD — SANTIAGO (@russdiemon) August 13, 2024

L’anno scorso, Tyler, The Creator è stato accusato di aver lanciato una frecciata agli show di interviste di Complex, come Hot Ones e Sneaker Shopping, in quanto sarebbero esempi di media musicali che si allontanano dalla musica vera e propria. «Dobbiamo smetterla di andare a comprare scarpe da ginnastica o ingozzarci di ali di pollo piccanti per un’ora», ha detto parlando con Nardwuar al suo festival Camp Flog Gnaw l’anno scorso. «Parlate del vostro album. Parlate di musica. Parlate delle 15 canzoni su cui avete passato tempo per mixare e masterizzare, su cui avete messo il cuore, che avete prodotto e a cui avete dato tutto».

In seguito, ha chiarito che la sua critica non era rivolta in particolare a Hot Ones [dove gli artisti mangiano ali di pollo, ndr], ma a una tendenza più ampia delle interviste agli artisti che stanno diventando sempre più gimmick: quasi uno scherzo, un meme appunto. «Avrei potuto citare uno dei podcast od outlet che spingono davvero di più sugli aspetti negativi, ma in quel momento non l’ho fatto», ha scritto in una storia su Instagram. Poi ha aggiunto: «Quindi Sean [Evans], non meritavi davvero l’energia che ne è uscita, non era affatto mia intenzione. Anche se “ingoiare pollo” ha un suono esilarante».

Da Rolling Stone US