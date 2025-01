‘Tropico del Capricorno’ di Guè è il nuovo album più ascoltato su Spotify nel mondo (Stati Uniti esclusi)

Tropico del Capricorno di Guè è al primo posto della Top Albums Debut Global di Spotify. Dietro di lui, Franz Ferdinand, Ethel Cain e altri.

La classifica è riservata alle nuove uscite di cui vengono conteggiati gli stream nelle prime 72 ore, è in altre parole la misura del successo istantaneo di un disco e quindi della attesa che lo precede e che spinge la gente ad ascoltarlo il venerdì, il sabato e la domenica. Tropico del Capricorno è quindi il nuovo album più ascoltato sulla piattaforma di Daniel Ek nel mondo, ad eccezione degli Stati Uniti a cui Spotify dedica una classifica a parte dove troviamo Rio Da Yung Og al primo posto ed Ethel Cain al secondo.

Non significa necessariamente che l’album di Guè sia molto ascoltato oltre che in Italia anche nel resto del mondo. Come abbiamo spiegato in questo articolo, i rapper italiani entrano spesso nelle classifiche globali di Spotify, senza però restarci, grazie ad ascolti compulsivi da parte della fanbase, alla passione del pubblico italiano più giovane per le novità e ad altri fattori, il tutto su una piattaforma che nel nostro Paese è egemone e incoraggia il culto dei numeri.