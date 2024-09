Guè si esibirà prima della partita Como-Verona

Il godfather del rap italiano sbarca sul Lago di Como. Per la prima volta in Italia un artista del calibro di Guè si esibirà dal vivo nel pre-match di una partita di Serie A.

Accadrà domenica 29 settembre alle ore 14 allo Stadio G. Sinigaglia di Como prima della partita della squadra di casa con l’Hellas Verona che inizierà alle 15. Alla console ci sarà Sgamo.

È annunciato come il primo episodio di The Sound of the Lake: quest’anno la musica sarà protagonista in casa del Como 1907.