Travis Scott arrestato a Parigi dopo una presunta lite con una guardia di sicurezza di un hotel

Travis Scott è stato arrestato a Parigi dopo aver presumibilmente aggredito una guardia di sicurezza in un hotel di lusso venerdì 9 agosto.

Una dichiarazione dell’ufficio del procuratore di Parigi ha affermato che la polizia è stata chiamata al Georges V venerdì mattina, sul presto, per arrestare un uomo “soprannominato Travis Scott per violenza contro una membro della sicurezza” (il vero nome di Scott è Jacques Bermon Webster II). La guardia stava probabilmente cercando di fermare un altro tafferuglio tra Scott e la sua guardia del corpo. La polizia sta ancora indagando sulla questione. Intanto, TMZ ha pubblicato il video dell’arresto:

I rappresentanti di Scott non hanno ancora risposto alla richiesta di commento di Rolling Stone. Il rapper si trovava a Parigi per le Olimpiadi ed è stato avvistato mentre guardava la squadra di basket maschile degli Stati Uniti contro la Serbia, in semifinale, lo scorso giovedì.

L’arresto di Scott a Parigi arriva solo un paio di mesi dopo che Scott era stato arrestato a Miami con l’accusa di ubriachezza molesta e violazione di domicilio. Secondo la polizia di Miami Beach, Scott era sul molo e stava urlando contro le persone su uno yacht lì vicino. L’uomo che ha chiamato la polizia non ha voluto sporgere denuncia, quindi a Scott è stato permesso di andarsene, ma a quanto si dice è tornato sulla scena, ha continuato a urlare e ha ignorato gli ordini dei poliziotti di andarsene.

Scott è stato rilasciato dalla prigione dopo aver pagato una cauzione di 650 dollari. Non molto tempo dopo, ha pubblicato un breve “Lol” su X e ha condiviso una versione photoshoppata della sua foto segnaletica, modificata con occhiali da sole e cuffie.

All’inizio di questa settimana, i pubblici ministeri hanno archiviato l’accusa di ubriachezza molesta nei confronti di Scott, ma quest’ultimo deve ancora rispondere dell’accusa di violazione di domicilio dopo ammonimento.

Scott ha dovuto affrontare una serie di questioni legali quest’estate, tra cui una causa per violazione del copyright che sostiene che abbia campionato impropriamente la canzone del DJ Jimi del 1992 Bitches (Reply) in due delle sue canzoni, Stargazing da Astroworld e Til Further Notice da Utopia. Scott ha negato e chiesto di archiviare la causa.

A maggio, il rapper e altre persone hanno risolto l’ultima causa in sospeso per omicidio colposo legata alla tragedia dell’Astroworld del 2021, in cui 10 persone sono state uccise e centinaia sono rimaste ferite in una ressa durante lo show. Scott non è stato accusato penalmente per l’incidente.