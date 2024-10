Timothée Chalamet rifà il video di ‘Subterranean Homesick Blues’ di Bob Dylan

Finora avevamo sentito Timothée Chalamet cantare frammenti di un paio di pezzi di Bob Dylan nel trailer del biopic A Complete Unknown diretto da James Mangold, il regista di Walk the Line. Ora finalmente c’è una canzone pressoché completa interpretata dall’attore con la sua voce dylaniana. Nel film, infatti, non si ascoltano le versioni originali, ma quelle cantate da Chalamet e anche bene, secondo gli esperti.

Il pezzo in questione è Subterranean Homesick Blues, il classico che apriva l’album del 1965 Bringing It All Back Home, il primo della svolta elettrica raccontata nel libro di Elijah Wald Dylan Goes Electric! su cui si basa il film.

Subterranean Homesick Blues era accompagnata da quello che molti considerano uno dei primi videoclip della storia, un filmato promozionale che appariva nel film di D. A. Pennebaker Don’t Look Back. Il video, di cui furono prodotte altre due versioni in luoghi diversi, è noto per l’idea molto semplice ed efficace, da allora replicata fino alla noia: in un vicolo, con Allen Ginsberg sullo sfondo, Dylan sfoglia una serie di cartelli su cui sono scritte a mano parole chiave della canzone.

Nel nuovo video, si vede Chalamet che ricrea quelle scene, oltre ad altri passaggi di A Complete Unknown. Eccolo qui sotto, con la versione originale di Dylan. A questo link tutti i riferimenti reali nel trailer di A Complete Unknown, qui la nostra intervista al regista.

A COMPLETE UNKNOWN | Subterranean Homesick Blues | Searchlight Pictures

