Ms. Lauryn Hill: il tour americano con i Fugees annullato a causa del «sensazionalismo dei media»

Dopo che ieri era circolata la notizia dell’improvviso annullamento, senza spiegazione, della leg nordamericana del tour di Ms. Lauryn Hill e dei Fugees – il “Miseducation Anniversary Tour”, partito lo scorso anno per celebrare il venticinquesimo dell’uscita di The Miseducation of Lauryn Hill – è stata proprio l’artista a commentare l’accaduto via social, rispondendo così ai dubbi e alle proteste dei fan.

In un post Instagram, Ms. Lauryn Hill ha scritto che: «La decisione di annullare le date in Nord America è stata difficile. I concerti programmati per il Regno Unito e l’Europa RIMANGONO CONFERMATI. L’anno scorso ho avuto problemi di salute che mi hanno obbligata a riprogrammare alcuni concerti. Purtroppo, il gusto che alcuni media hanno per il sensazionalismo e i titoli clickbait ha creato una narrazione distorta, che ha avuto un impatto negativo sulla vendita dei biglietti per la leg nordamericana del tour. Tutta la fiducia, le buone intenzioni, e il dedicarmi alla mia arte sono passati in secondo piano rispetto a questo ritratto spiacevole. Non solo il pubblico del Regno Unito e dell’Europa non ha ancora visto la performance che abbiamo preparato per il tour, non hanno proprio visto i Fugees riunirsi sullo stesso palco in 25 anni!»

«Esibirmi per i i miei fan mi emoziona ogni volta, per me è uno scambio profondo di energie e sentimenti. Ogni concerto è un pezzo del mio modo di esprimermi, e un testamento alla nostra connessione e al comune amore per la musica. Vi posso assicurare che nessuno è più dispiaciuto di me di non potermi esibire. Sappiate che non sono solo grata a tutti quelli che apprezzano e supportano la mia arte, ma anche che LOTTO e respingo ogni tipo di resistenza al mettere insieme esperienze che abbiamo un significato per tutti noi. Amo potervi portare questi show!»

«Sono grata per la vostra comprensione. Non vediamo l’ora di essere sul palco in UK e in Europa a ottobre. E ai nostri fan in Nord America dico: appena queste circostanze sfortunate si risolveranno, torneremo al massimo delle nostre forze. Con amore, rispetto e onestà, MLH».

L’infortunio a cui fa riferimento ha riguardato, l’anno scorso, problemi vocali che avevano costretto l’artista a rimandare alcuni concerti. Questo aveva generato un’ondata di critiche e sconforto nei fan, che l’avevano accusata a vario titolo di non prendere sul serio il proprio lavoro, per esempio presentandosi in ritardo sul palco.

La risposta alla cancellazione della leg nordamericana del tour rimane, dunque, la scarsa vendita di biglietti.