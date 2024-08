Ms. Lauryn Hill e i Fugees hanno cancellato il loro tour americano senza spiegazioni

Ms. Lauryn Hill e i Fugees sembrano aver annullato la prossima tappa del loro “Miseducation Anniversary Tour”, iniziato ufficialmente lo scorso anno.

Sebbene i musicisti non abbiano fatto annunci ufficiali riguardo al tour, che doveva iniziare venerdì a Tampa, Florida, le date del tour sono state rimosse da Ticketmaster e Live Nation. Inoltre, molti fan hanno ricevuto avvisi di cancellazione e rimborso già a partire da martedì sera.

Sui social media, i possessori di biglietti hanno postato screenshot di un messaggio ricevuto da Live Nation, che diceva: «Il tuo evento è stato cancellato. Un rimborso sarà presto accreditato sul tuo account». La cancellazione sembra includere tutte le 18 date del tour negli Stati Uniti, comprese le tappe a Philadelphia, Dallas e Los Angeles, dove Ms. Lauryn Hill e i Fugees dovevano esibirsi all’Hollywood Bowl il 17 settembre.

Attualmente, i biglietti sono ancora in vendita per la leg che dovrebbe portarli nel Regno Unito e in Europa. Il kick off sarà a Manchester, UK, il 12 ottobre, per terminare ad Amsterdam il 22 ottobre.

Il “Miseducation Anniversary Tour” era iniziato lo scorso anno in occasione del 25º anniversario del cult album solista di Hill del 1998, The Miseducation of Lauryn Hill. Prima del tour, i Fugees si sono riuniti al Roots Picnic nel giugno 2023: fu la prima esibizione del trio al completo — Hill, Wyclef Jean e Pras Michel — dal concerto del 2021 a New York.

Il tour di reunion di Hill con i Fugees è stato inizialmente annunciato nel 2021 prima di essere posticipato e infine cancellato nel gennaio 2022, citando le preoccupazioni legate al Covid come motivo. Le date sono state infine riprogrammate come il tour dell’anno scorso, anche se questo ha subito una serie di cancellazioni dopo che Hill ha sofferto di sforzo vocale. Successivamente, ha preso una pausa dalle esibizioni, spiegando ai fan: “Per prevenire qualsiasi effetto negativo a lungo termine sulla mia voce e sul mio corpo, ho bisogno di prendermi del tempo per permettere una vera guarigione vocale in modo da poter interrompere completamente i farmaci.”

Hill è tornata sulla scena quest’anno, esibendosi in alcuni spettacoli in Medio Oriente, nonché in Giamaica, Europa, Canada e Las Vegas. A maggio, lei e YG Marley si sono esibiti al The Tonight Show, e il duo è previsto di nuovo sul palco insieme ai BET Awards il 30 giugno.

Intanto, i social media si sono riempiti del disappunto dei fan. Uno di loro ha scritto su X, «È COSÌ DEMORALIZZANTE ESSERE UN FAN DI LAURYN HILL. Lo scorso ottobre, un’ora prima dello spettacolo, lo show di Dallas, è stato cancellato senza preavviso. Ho provato di nuovo questa volta anche se TUTTI mi deridevano, dicendo che ero sciocco a provarci. Cancellato ANCORA. Amo Lauryn, davvero. Ma cavolo. FATE DI MEGLIO».

Hill non si è ancora pronunciata sulla cancellazione del tour. A novembre, durante un concerto a Los Angeles, ha parlato dei sui frequenti ritardi sul palco: «Voi dite “è in ritardo. È in ritardo spesso”. Ehi, siete fortunati che riesco a salire su questo… palco ogni sera».

«Non lo faccio perché è carino. Lo faccio perché sono qui nel nome di Dio, e lo faccio. Dio è colui che mi permette di farlo, che mi ha circondato di una famiglia e di una comunità quando non c’era supporto», ha detto Hill al pubblico di Los Angeles, aggiungendo che la musica stessa è un fattore chiave nella sua relazione con le esibizioni dal vivo. «Quando [The Miseducation of Lauryn Hill, ndr] ha venduto così tanti dischi, nessuno è venuto a dirmi, “Ehi, ti piacerebbe farne un altro?” Così sono andata in giro per il mondo, e ho suonato lo stesso album ancora e ancora e ancora. Perché siamo sopravvissuti, e non siamo solo sopravvissuti: prosperiamo».

Da Rolling Stone US