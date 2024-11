L’addio, anzi l’arrivederci di Colapesce Dimartino: sei concerti con l’orchestra e un disco dal vivo

Non hanno litigato, non si separano per sempre. Semplicemente, come avevano annunciato a Rolling Stone un anno fa, si dedicheranno per un po’ ai progetti singoli. «Sicuramente ci prenderemo una pausa dopo questo percorso che dura da quattro anni. Abbiamo fatto tre dischi, il film, abbiamo bisogno di respirare però non sappiamo cosa succederà con le nostre carriere da soli, non c’è ancora un progetto specifico», diceva Colapesce. E Dimartino: «Scriviamo entrambi canzoni quindi magari faremo dei dischi solisti e poi magari ci rincontriamo, non si sa. Il nostro rapporto è veramente basato su “vedere, fare”».

Ora Colapesce e Dimartino sono pronti per dirsi arrivederci. Lo fanno con un’ultima serie di sei concerti con orchestra nei teatri tra dicembre 2024 e gennaio 2025 (sotto le date) e con un disco dal vivo che uscirà venerdì 6 dicembre. Intitolato Archi, ottoni e preoccupazioni – Dal vivo, con orchestra, è stato registrato il 28 giugno 2024 a Lugo di Romagna con l’Orchestra La Corelli diretta da Davide Rossi, che ha curato anche gli arrangiamenti dei pezzi.

«Con Antonio» ci ha detto di recente Colapesce «abbiamo la fortuna di essere grandi amici prima che collaboratori. Abbiamo condiviso tantissime giornate e nottate. Per me il nostro momento più significativo è stato il primo Sanremo e non solo per il successo di Musica leggerissima. Eravamo in piena pandemia e suonare davanti ai palloncini che sostituivano il pubblico ha confermato un legame indelebile. Anche il tour dell’estate successiva, che fu tra i pochi tour nel vero senso della parola di una stagione molto dolorosa, con le sue tante restrizioni obbligatorie, con i suoi tanti drammi e disagi. Anche se è un ricordo malinconico quel ricordo me lo porterò dietro per sempre. Siamo stati davvero fortunati io e Antonio».

Le date (biglietti disponibili online da domani alle 14):

9 dicembre 2024 Taranto, Teatro Orfeo (con l’Orchestra Della Magna)

10 dicembre 2024 Bari, Teatro Petruzzelli (con l’Orchestra Della Magna)

11 dicembre 2024 Matera, Auditorium Raffaele Gervasio (con l’Orchestra Della Magna)

4 gennaio 2025 Palermo, Teatro Politeama Garibaldi per “Amici Della Musica” (con l’Orchestra del Conservatorio Scarlatti di Palermo)

17 gennaio 2025 Milano, Teatro Dal Verme (con l’Orchestra Arcangelo Corelli)

18 gennaio 2025 Carpi, Teatro Comunale (con l’Orchestra Arcangelo Corelli)