La musica (non più) leggerissima di Colapesce e Dimartino questa sera a Milano

Il duo che dal 2020 mette tutti d’accordo (come la luce che sfiora di taglio la spiaggia) questa sera fa tappa all’Alcatraz di Milano nell’ambito di un tour nei club che chiude in bellezza un anno denso di progetti e di musica. Il tour è incominciato lo scorso 23 novembre all’Estragon di Bologna ed è proseguito a Napoli e Torino: dopo la tappa milanese Colapesce e Dimartino torneranno nella loro Sicilia per le ultime tre date a Palermo (doppio appuntamento) e infine a Catania.

Durante la data saranno presentati i brani di Lux Eterna Beach, disco che si apre con uno dei grandi capolavori italiani del 2023, appunto La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d’accordo, atipico viaggio di oltre sei minuti in cui i due musicisti si sono presi come forse mai prima lo spazio e il tempo per presentare al pubblico conquistato negli anni il potenziale del loro sodalizio artistico.

Per dare un assaggio di quello che sarà il concerto di questa sera e in generale dei live di questo tour i due musicisti siciliani hanno inoltre rilasciato su YouTube il video di una performance live proprio di questo pezzo, ed è un esempio importante di preparazione alla musica dal vivo che dovrebbe essere sufficiente a convincere anche i più titubanti di quanto valga la pena andare ai loro concerti. Un altro motivo potrebbe essere che i due, all’inizio del mese scorso, ci hanno fatto sapere che è possibile, dopo questo tour de force, le loro strade si separino per un po’, quindi potrebbe non essere più così facile vederli insieme dal vivo.