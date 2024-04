Ecco il cast completo del concertone del Primo Maggio 2024

Mancano pochi giorni al concerto del Primo Maggio 2024 che si terrà per la prima volta al Circo Massimo di Roma. A condurlo non sarà Ambra come negli ultimi anni, ma Noemi e Ermal Meta.

Si inizierà in esclusiva su RaiPlay alle 13:15 con BigMama, seguiranno Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano e Irbis. Il concertone entrerà nel vivo alle 15:15 e a quel punto sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, Rai Play e Rai Italia fino a poco dopo mezzanotte. Tra i 50 artisti che si esibiranno ci saranno come da tradizione i vincitori del Contest 1MNEXT: Atarde, Giglio e Moonari. Uno dei tre sarà scelto dalla direzione artistica dell’evento e premiato durante la diretta.

Il tema di quest’anno è “Ascoltiamo il Futuro #1M2024”. L’ambizione, recita un comunicato, è «segnare una nuova importante tappa nella narrazione musicale che il Primo Maggio porta avanti da tempo, nel tentativo di raccontare il presente della fervente scena musicale nazionale, immaginandone il futuro».

Dopo i precedenti, tra cui quello di Fedez, e le recenti discussioni sul controllo esercitato dal governo di destra sulla RAI specialmente dopo il caso Scurati, ci si aspetta qualche presa di posizione forte. Pronti a nuove polemiche?

Ecco gli artisti confermati in line-up (in ordine alfabetico).

Achille Lauro

Alda

Anna Castiglia

Ariete

BigMama

Bloom

Caffelatte & Giuze

Chiamamifaro

Coez & Frah Quintale

Colapesce Dimartino

Cor Veleno

Cosmo

Dargen D’Amico

Ditonellapiaga

Erman Meta

Ex-Otago

La Municipal

La Rappresentante di Lista

Leo Gassmann

Lina Simons

Mahmood

Malika Ayane

Maria Antonietta e Colombre

Mazzariello

Molle

Morgan

Motta

Negramaro

Noemi

Olly

Piero Pelù

Piotta

Risa Lunn

Rose Villain

Santi Francesi

Stefano Massini & Paolo Jannacci

Tananai

Teseghella

Tripolare

Tropico

Ultimo

Uzi Lvke

Vale LP