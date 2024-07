Jonny Greenwood in terapia intensiva, cancellato il tour degli Smile

Gli Smile hanno cancellato le date del tour europeo previste nel mese di agosto a causa di un serio problema di salute di Jonny Greenwood, componente del trio con Thom Yorke e Tom Skinner.

«Alcuni giorni fa» si legge in un comunicato pubblicato dalla band sui social «Jonny si è ammalato seriamente a causa di un’infezione che ha richiesto cure mediche d’urgenza, anche in terapia intensiva. Fortunatamente ora è fuori pericolo e presto tornerà a casa».

«Il team medico presso cui Jonny è in cura ci ha prescritto di cancellare tutti gli impegni fino a quando non si sarà completamente ripreso. Per questo motivo, il tour europeo degli Smile in agosto è cancellato. I rimborsi per i concerti da headliner saranno resi disponibili presso i siti di ticketing. Auguriamo a Jonny una pronta guarigione».