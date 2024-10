I Cigarettes After Sex tornano in Italia per un’unica data a Milano

L’anno scorso avevano registrato il sold out dell’unica data milanese del loro tour e quest’anno si preparano a ripetere: i Cigarettes After Sex stanno per tornare nel capoluogo lombardo. La data (già da tutto esaurito) è il 1 novembre 2024, il luogo il Forum di Milano, per uno show prodotto e distribuito da Vivo Concerti.

Il concerto, l’unico fino a fine anno nel nostro paese, sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani contenuti nell’ultimo album del gruppo, X’s, uscito il 12 luglio di quest’anno per Partisan Records. Vi potreste già ricordare, per dirne uno, il singolo Tejano Blue, estratto dal disco nei mesi scorsi.

Alla fine dell’anno scorso, il gruppo aveva pubblicato una cover di Motion Picture Soundtrack dei Radiohead, omaggiandoli con il loro stile morbido ed euforico. Al centro di X’s, invece, sta il racconto di una relazione durata quattro anni, tra nostalgia, emozioni struggenti e atmosfere evocative.

A oggi, i Cigarettes After Sex contano 2,5 milioni di dischi venduti, 3 miliardi di stream su Spotify, oltre 23 milioni di ascoltatori mensili e più di 800 milioni di stream su YouTube. Su TikTok, la loro musica è stata utilizzata circa 6,4 miliardi di volte. Nonostante il loro ultimo album prima di X’s sia uscito nel 2019, nel 2023 il loro tour ha staccato più di 200.000 biglietti in tutto il mondo.