I Cigarettes After Sex hanno annunciato una data in Italia e l’uscita del nuovo album ‘X’s’

I Cigarettes After Sex hanno annunciato un tour mondiale, che comprende una data in Italia in autunno, e l’uscita in estate del nuovo album. Il primo singolo che lo anticipa è stato pubblicato oggi.

Anzitutto il concerto: la band americana si esibirà al Forum di Milano venerdì 1 novembre, con biglietti in prevendita su Vivo Club a partire da giovedì 7 marzo alle 10 e in vendita online sul sito di Vivo a partire da venerdì 8.

L’album che uscirà il 12 luglio si intitola X’s ed è il racconto di una relazione durata quattro anni del frontman Greg Gonzalez. «È un disco brutale», spiega. «Mettermi lì a parlare con qualcuno della sensazione di perdita non sarebbe servito. Ho dovuto scrivere di questa cosa, cantarla, metterci della musica, e solo così sono riuscito ad analizzarla e a imparare qualcosa. O anche solo riviverla, per trarne qualcosa di buono. Non sono uno che vuole dimenticare, non sono uno da Se mi lasci ti cancello».

Il primo singolo Tejano Blue uscito oggi è in parte frutto dell’infanzia vissuta da Gonzalez in Texas. «Sono cresciuto a El Paso e lì la musica tejano è ovunque. Nei bar della città si sentivano Selena, Los Ángeles Azules, La Mafia. Era nell’aria che si respirava, ma me ne sono sempre tenuto lontano, attratto da altre cose».

«Ho cominciato ad ascoltare Como la flor di Selena solo dopo essermi trasferito a New York. In quel periodo sentivo anche un sacco di Cocteau Twins e m’è venuta l’idea di provare a combinare in qualche modo i due sound».

L’ascolto di Tejano Blue e la tracklist di X’s:

Tejano Blue - Cigarettes After Sex

1. X’s

2. Tejano Blue

3. Silver Sable

4. Hideaway

5. Holding You, Holding me

6. Dark Vacay

7. Baby Blue Movie

8. Hot

9. Dreams From Bunker Hill

10. Ambien Slide