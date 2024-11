Gli Yes sono stati accusati di plagio. Al centro della controversia c’è Dare to Know, una canzone tratta dall’album del 2021 The Quest attribuita al chitarrista Steve Howe.

L’accusa è mossa da un musicista chiamato Riz Story, vero nome Rudolph Zahler. Afferma che la canzone degli Yes sarebbe in parte plagiata dalla sua Reunion. Secondo i documenti legali depositati ieri a Los Angeles, sarebbero stati Howe e il cantante del gruppo Jon Davison a plagiare il pezzo che non è stato mai pubblicato, ma era incluso nel film del 2014 con Paul Sorvino, Billy Zane e Taryn Manning A Winter Rose, di cui Zahler era regista oltre che autore della colonna sonora.

Zahler chiama in causa Davison, che non è co-autore di Dare to Know, dicendo che i due si sono conosciuti nel 1990 tramite Taylor Hawkins dei Foo Fighters e che hanno lavorato assieme saltuariamente per decenni, oltre a suonare con Hawkins in un gruppo chiamato Anyone.

Secondo Zahler, Davison non era solo a conoscenza del suo lavoro, ma lo aveva anche invitato a collaborare come co-autore per gli Yes in più occasioni, anche per The Quest e lo aveva candidato al ruolo di produttore della band. E, fatto cruciale, il cantante avrebbe fatto fatto i complimenti a Zahler per le musiche di A Winter Rose di cui era quindi a conoscenza.

Secondo l’accusa, «Davison ha deciso di “rubare” la canzone di Zahler al posto di chiedergli il permesso di utilizzarla». Dopo aver aggiunto un testo, gli Yes avrebbero pubblicato il pezzo col nuovo titolo attribuendolo al solo Howe.

Non essendo Reunion stata pubblicata, è difficile stabilire dall’esterno quanto sia fondata la causa. Secondo la perizia di parte fatta dal musicologo Ethan Lustig, ci sarebbe una somiglianza del 96% con «melodie e moduli ritmici nelle melodie pressoché identici». I due pezzi avrebbero anche le stesse sequenze armoniche. «Molto difficile che avvenga per caso». Sono chiamati in causa anche Sony Music Entertainment e l’etichetta Inside Out. La richiesta: un risarcimento in danaro e l’attribuzione al solo Zahler della canzone. Gli Yes non si sono finora espressi.

È successo qualcosa di simile per un altro pezzo di The Quest intitolato The Ice Bridge. Dopo che è stato considerato troppo simile a uno di Francis Monkman, quest’ultimo è stato incluso come co-autore. Geoff Downes, che aveva scritto The Ice Bridge con Davison, ha ammesso la somiglianza e si è giustificato dicendo di avere «ritenuto erroneamente» che il pezzo non fosse di Monkman, ma che provenisse dal proprio archivio di musiche.

Un videoritratto di Riz Story: