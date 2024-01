Rick Wakeman ha annunciato l’ultimo tour solista (ma forse continuerà a suonare nel 2025)

È tempo di ritiri dalle scene… al rallentatore. Rick Wakeman ha annunciato che farà l’ultimo tour solista al pianoforte. Le date annunciate coprono per ora gli Stati Uniti, Messico, Cile, Argentina, Brasile, tra marzo e aprile. Altre date verranno annunciate.

La tournée è descritta come Final Solo Tour in cui si sentirà molta musica degli Yes, e non solo, rifatta al pianoforte. Piccolo regalo per i fan: una Yessonata in cui Wakeman rileggerà una parte del repertorio del gruppo sotto forma di sonata, appunto. «Mi sono divertito un mondo a esibirmi nei vari one-man show, ma è ora di mettere la parola fine», scrive Wakeman. «Riproporrò il meglio del mio passato, qualche sorpresa e forse anche qualche ospite mi raggiungerà qua e là».

L’idea di Wakeman è di non esibirsi due volte nello stesso locale. «Quindi qualunque sia la venue in cui si sperate di venire, sarà l’ultima esibizione in quel posto. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto negli ultimi 53 anni».

Sul suo sito ufficiale si legge che Wakeman ha «sempre pensato di smettere di andare in tour entro il mio 77° compleanno, per chi volesse mandarmi un biglietto di auguri, è il 18 maggio!». Il comunicato dice molto chiaramente che i concerti al piano nel 2024 saranno gli ultimi e che dopo il 2024 si dedicherà a comporre, registrare e collaborare con altri.

Su X, però, il musicista puntualizza che «a marzo farò nove concerti negli Stati Uniti che daranno il via agli ultimi tour solisti lì. Il grosso dei concerti sarà in ottobre e novembre e se ci sarà domanda potrei andare avanti nel 2025».